No primeiro fim de semana oficial da folia em Belo Horizonte, o sol não deve acompanhar as festas de carnaval. Neste sábado (27/1), o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora, porém, os termômetros devem chegar a 28°C.

Segundo a Defesa Civil municipal, à tarde, as pancadas podem ser fortes. A temperatura mínima registrada foi de 17 °C e a umidade relativa do ar fica em torno de 60%.

Já no domingo (28), o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Apesar disso, os termômetros variam entre 18 °C e 28 °C, com umidade relativa do ar em torno de 60%, à tarde.