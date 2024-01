Cinco foragidos da justiça brasileira, que constavam da lista de procurados internacionais, a “Difusão Vermelha”, foram presos ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, nessa sexta-feira (26/1), todos deportados dos EUA. São quatro mineiros e um catarinense.

O primeiro a desembarcar foi um condenado a uma pena de oito anos, por estupro contra uma menor de idade, em 2012, em Santa Rita do Itueto, no Vale do Rio Doce. O homem nasceu na cidade e estava foragido há cerca de dois anos.

O segundo extraditado, é natural de Campanário, também no Vale do Rio Doce, condenado por estupro, ocorrido em 2013, que teve como vítima, a ex-namorada. A pena é de nove anos.

Também condenado a nove anos, por tráfico de drogas, um homem nascido em Caratinga, no Leste do estado. Ele foi preso em 2017, na cidade de Entre Folhas. Foi julgado e condenado, pela 1ª Vara Criminal de Execuções Penais de Caratinga, mas estava foragido desde 2019.

O quarto deportado é natural de Ipatinga, preso em razão de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Ipatinga, no Vale do Aço, por porte ilegal arma de fogo com numeração raspada e munição de uso restrito.

Santa Catarina

O único deportado que não é de Minas Gerais é o catarinense nascido em Blumenau, e é o mais velho do grupo - tem 62 anos. Ele é condenado a 12 anos de prisão, também pela prática de três estupros, cometidos em 2018, todos em Florianópolis.

Todos os cinco foragidos internacionais foram presos em solo norte-americano pela ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), que é a autoridade de imigração dos EUA, por estarem em desacordo com as normas migratórias daquele país e pela existência de mandados de captura internacional da Interpol contra eles.

Todos passaram por exames de corpo de delito. Em seguida, dois foram conduzidos para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, e os outros três para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves. O catarinense deverá ser levado para o estado de origem ainda esta semana.