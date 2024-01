O grupo Meninos do Morro se uniu ao OriSamba, e, juntos, desfilaram neste domingo (28/1), no berço do carnaval belo-horizontino, o Bairro Lagoinha, um dos primeiros da capital mineira e que abriga o mais antigo bloco da cidade, o Leão da Lagoinha.

Amparados na tradição carnavalesca e boêmia da região, os dois blocos levaram a música e dança afro pelas ruas da Lagoinha, em um desfile que contou com a participação de muitas crianças e adolescentes, sendo grande parte deles, integrante do projeto social Meninos do Morro, que existe desde 1988 na comunidade da Pedreira Prado Lopes.





“O Meninos do Morro é um projeto que nasceu dentro da nossa comunidade a partir do desejo de levar cultura e lazer para a população”, afirma Helder Oliveira, de 33 anos, um dos coordenadores do bloco Meninos do Morro e do projeto social que leva o mesmo nome e realiza na comunidade oficinas de percussão e dança para cerca de cem pessoas de todas as idades.

Segundo ele, a arte, a cultura e o bloco de carnaval são as “iscas” usadas para atrair crianças e jovens que, muitas vezes, não exercem nenhuma atividade fora de estudo e trabalho para o projeto. “É para conquistá-los e mostrar a eles que o mundo fora da nossa comunidade é lindo e tem uma imensa gama de oportunidades e possibilidades para ser uma pessoa de bem e respeitada perante a comunidade."

Durante o desfile, o Meninos do Morro agradeceu o apoio recebido pelo OriSamba, para que eles pudessem desfilar pelo segundo ano consecutivo no Carnaval de Belo Horizonte.

OriSamba é um grupo cultural artístico-carnavalesco de matriz afro-brasileira, que surgiu em 2016 por iniciativa dos moradores do Bairro Lagoinha e tem como um dos coordenadores o Pai Ricardo de Moura, zelador da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, associação de resistência cultural afro brasileira.

“Nossa parceria tem por objetivo 'abrir caminhos, mostrar o mundo e a esperança para os meninos do morro'”. Segundo ele, a vida das duas entidades vai muito além do Carnaval, pois desenvolvem atividades na comunidade ligadas à arte e cultura durante todo o ano.

O desfile oficial do OriSamba está marcado para o dia 11 de fevereiro (domingo), com concentração a partir das 10h, na Rua Fagundes Varela, 99, na Lagoinha.

O bloco também contou com o apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MG), que cedeu o carro de som, e do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD), que coordena na Lagoinha a Ocupação Pátria Livre.