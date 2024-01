Em reverência aos cinemas de rua, que já dominaram o cenário na capital mineira, hoje quase restrito aos shoppings, o bloco Queimando o Filme desfilou neste sábado (27/1), homenageando o Cine Belas Artes, espaço que quase fechou as portas em 2020, durante a pandemia.

Com figurinos inspirados em personagens e amantes da sétima arte, o bloco se concentrou próximo ao Belas Artes, na Região Centro-Sul de BH, e arrastou centenas de pessoas no primeiro dia de abertura oficial do Carnaval na cidade.

“Nosso bloco é cinematográfico”, brinca um dos fundadores, o produtor Pedro Flores, de 40 anos, fantasiado de aparelho de televisão. O bloco, que sempre desfila duas semanas antes da data oficial da festa, surgiu de uma brincadeira entre amigos que trabalhavam em uma produtora e já dura uma década.

“A gente sempre homenageia o cinema e as salas de cinemas. Já saímos do Cine Horto, do Cine Santa Tereza e hoje estamos homenageando o Belas Artes, um dos poucos cinemas de rua que sobraram em Belo Horizonte e quase fechou em um momento difícil na pandemia. Mas o pessoal parece que ama o cinema tanto quanto a gente do bloco e ajudou para que isso não acontecesse”, lembra Pedro, se referindo à campanha de arrecadação de recursos feita em setembro de 2020, que impediu que o Belas Artes encerrasse suas atividades.



Uma das atrações do Queimando o Filme são as fantasias com referência ao cinema. Amantes do cinema, o casal Patrícia Batitucci e Fred Albuquerque estava fantasiados de algo que não pode faltar em uma sessão de cinema: pipoca e guaraná. Isabela Viel e Gabriel Rena estavam de Jessica e Roger Rabbit, casal da comédia estadunidense de enorme sucesso, "Uma cilada para Roger Rabbit" (1988).



Mas a maior referência de fantasia para os foliões foi a série de filmes "Guerra nas estrelas", de George Lucas, fenômeno de bilheteria, que estreou pela primeira vez em 1977 e até hoje é cultuado mundo afora. A icônica trilha de abertura do filme de estreia da série é uma das músicas que abrem o desfile do bloco.



O que não faltou no desfile foram fantasias de princesa Leia, Darth Vader, Chewbacca e outros personagens da série. A empreendedora Luiza Froes, de 41 anos, era uma das princesas Leia da folia. Já o administrador Rogério Castro, de 53, que se diz aficionado por Guerra nas Estrelas, estava de Lucky Skywalker.