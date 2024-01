O período oficial do Carnaval de Belo Horizonte começou neste sábado (27/1) já com muita gente nas ruas. O bloco Tchanzinho Zona Norte iniciou o dia com animação no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha. Na Centro-Sul foi a vez dos foliões cinéfilos ganharem as ruas com fantasias que homenageiam personagens da sétima arte.

Veja as imagens dos blocos: