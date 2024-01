No coração que ainda bate em descompasso com a realidade, a força espiritual fala mais alto e abre caminho para o dia ser mais leve. Nas noites em que a saudade aumenta e as lágrimas escorrem em meio às lembranças, orações tranquilizam sentimentos, enquanto as mãos, por vezes trêmulas, recorrem ao terço ou à leitura de um salmo, um versículo, uma passagem bíblica para tentar assimilar os fatos ocorridos há cinco anos. E seus desdobramentos.

Amparados na fé, e sempre em busca de justiça, moradores de Brumadinho, na Grande BH, sobrevivem a duras penas à perda de familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos, mortos na maior tragédia do tipo na história país: o rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em 25 de janeiro de 2019, que marcou dramaticamente a história do município e ceifou 272 vidas.

Como se fosse em coro, a voz geral é que apenas quem sobreviveu à catástrofe, perdeu entes queridos e conhece o cotidiano da cidade sabe avaliar perfeitamente o significado do desastre. “Só Deus para nos ajudar, pois tudo mudou completamente de uma hora para outra. Agora, cinco anos depois, encontro condições emocionais para entender melhor, com mais clareza”, conta, na Igreja Matriz São Sebastião, no Centro de Brumadinho, a dona de casa Ana Maria Morais Elias, que perdeu o filho Hernane Júnior, apelidado Batatinha, aos 32 anos. Mecânico, empregado havia 10 anos da Vale, ele teve o corpo encontrado 12 dias após o rompimento da barragem.

Já em Córrego do Feijão, primeira comunidade afetada e a mais impactada pelo rompimento da barragem, com 20 mortos, o pastor Alessandro de Jesus Alves, casado, pai de Isabela, de 15, e Daniel, de 10, acredita que, sem a fé, seria impossível superar tanta tristeza. A exemplo de muitos moradores do outrora pacato local, ele ficou com a saúde abalada, passando a tomar vários medicamentos. “Foi um choque para todos”, afirma Alessandro, que agora vive novos tempos e sorri quando a filha adolescente se manifesta: “Estamos no período de reconstrução”.



Respostas para o coração



Nas mãos de Deus e Nossa Senhora das Graças, está depositada a confiança de Silvania de Brito Ribeiro, pedagoga e professora da Escola Municipal Padre Vicente, no Centro de Brumadinho. Ela manteve o costume de rezar na Igreja Matriz São Sebastião na hora do almoço. Ao segurar nas mãos da Virgem Maria, com seus braços abertos ao mundo, reafirmou sua fé, pedindo forças para tocar a vida, seguir em frente, ainda mais na semana em que foram lembrados os cinco anos da tragédia.



Na catástrofe de 25 de janeiro de 2019, uma sexta-feira, Silvania perdeu a irmã Sirlei de Brito Ribeiro, então com 48 anos, caçula de quatro filhos. Advogada e ex-procuradora do Município, Sirlei estava em casa, no último dia útil das férias, preparando-se para retornar ao trabalho na segunda. “O lugar foi varrido do mapa, e a casa, que ficava perto da área administrativa da Vale, totalmente destruída pelos rejeitos da barragem”, recorda Silvania.



Os meses seguintes foram de vários estágios emocionais e espirituais. Dor, sofrimento, angústia, quase um enlouquecimento. “Primeiramente, veio a revolta. Perguntei a Deus: 'Como o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que minha irmã morreu?'” Com o passar do tempo e os momentos necessários de silêncio, Silvania obteve respostas para acalmar o coração. “É preciso manter a fé para que a justiça seja feita, e os responsáveis paguem pelos erros nascidos do lucro a qualquer custo.” Hoje, embora com a saudade persistente da irmã, a educadora mostra alguns caminhos trilhados para alcançar o equilíbrio. “Na internet, conheci um grupo de oração. O jejum potencializa as orações para cuidarmos de nós mesmos, das nossas famílias, dos nossos bens e, principalmente, da nossa fé. Sempre fui à igreja, e cheguei a cantar em missas com minha irmã”, relembra. “Curiosamente, a mineração sempre esteve em nossas vidas, pois crescemos na área da antiga Ferteco, onde meu pai trabalhava. Depois, a empresa foi comprada pela Vale”, conta, emocionada. O futuro, acredita, será de trabalho, fé e dedicação ao filho Arthur José, de 19 anos, que considera “o maior amor da vida”.



Alívio na força espiritual



Perto do altar-mor da Igreja Matriz São Sebastião, três moradores rezavam pelo padroeiro do município e prestavam homenagens aos santos de devoção. Em meio ao grupo, Ana Maria Morais Elias, de 66 anos, nascida e criada em Brumadinho, casada há 44 anos e mãe de Izabela. O filho Hernane Júnior, de 32, apelidado Batatinha, morreu no rompimento da Mina Córrego do Feijão. “Era mecânico, trabalhava na Vale havia 10 anos”, conta Ana Maria, mostrando, na tela do celular, a foto do rapaz. Com a morte de Hernane, o filho dele, João Victor, hoje com 15 anos, passou a morar com a família.



“Meu filho adorava a Vale, adorava trabalhar na empresa. Um dia, comentou que se a barragem daqui rompesse, iria tudo ‘pro saco’. Se eu soubesse que tudo isso iria acontecer...”, diz Ana Maria, deixando a frase pela metade e lembrando-se, na sequência, de outro episódio, dramaticamente semelhante: o da mineradora Samarco, em Bento Rodrigues, em Mariana, na Região Central de Minas, ocorrido em 5 de novembro de 2015, que deixou vítimas e destruição socioambiental ao longo da Bacia do Rio Doce.



Com a desorientação inicial tomando conta das famílias, e uma série de providências a ser tratada com advogados, autoridades e Justiça, os primeiros tempos em Brumadinho foram de tormento. A única solução foi buscar apoio na fé. “Eu não parava de chorar. Ficava em casa, mas depois comecei a sair, para não ficar doida. Inicialmente, ia à Igreja São Francisco. Agora, venho todos os domingos na Matriz São Sebastião. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora da Rosa Mística, me apego a Jesus Cristo. Sem Deus, a gente não anima a viver, não.”



Os dias passavam, Ana Maria não aceitava a morte do filho, mas procurou se conformar. “Agora, cinco anos depois, encontro condições emocionais para entender melho, o que aconteceu. Os anos de 2019 a 2022 foram terríveis. Eu não aceitava, mas hoje procuro me conformar”.



Ao lado, a amiga Áurea Tavares, cabeleireira, conta que perdeu muitas pessoas queridas, entre clientes no salão e amigos. “Meu filho não morreu por milagre, acredito. Seis meses antes da tragédia, me disse que sairia da Vale. Retruquei que não deveria fazer isso. Mas, em seguida, rezei a Deus para que me indicasse um caminho. A resposta veio, e, assim, falei com meu filho que tomasse a melhor decisão. E aí ele deixou o emprego.”



Incerteza nas decisões



São muitas as histórias narradas pelas amigas Ana Maria, Áurea e Lenice Ferreira Magalhães, esteticista. São situações de desespero que terminaram até em autoextermínio, dores evoluindo para depressão, lares dilacerados pela angústia... Aos pés de São José, protetor das famílias, Lenice fala, com tristeza, da perda do sobrinho Gustavo Andriê Xavier, então com 29 anos, que trabalhava no setor mecânico, e de sete primos, todos empregados da Vale. “Por sorte, outros estavam de folga ou entrariam no turno seguinte.”



No momento seguinte ao desabafo sobre as contas – “nos sentidos indenizatório, judicial e também com Deus” – que devem ser acertadas pela mineradora, Lenice, que tem duas filhas, avisa que só mesmo quem viveu tudo pode falar sobre o desastre. “As pessoas de fora não têm a dimensão da tragédia, não imaginam o que passamos”, observa a esteticista. “É difícil, para cada um de nós, tocar nessas feridas ainda abertas. Pedimos a Deus o descanso para quem partiu e paz para Brumadinho. E consciência aos responsáveis pela tragédia, para que fatos assim não ocorram mais. Além de tudo, passamos por muitas humilhações. Já melhorou um pouco, mas, logo após o rompimento, falar que era de Brumadinho significava morar no fim do mundo.”



Acolhimento após o caos



A catástrofe de Brumadinho demandou ação imediata da Arquidiocese de BH para amparo às famílias. Em 25 de janeiro de 2019, por orientação do arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, padres liderados pelo então bispo auxiliar dom Vicente Ferreira (hoje bispo titular da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia) seguiram em missão para Brumadinho. “Dia e noite, dedicavam-se às missas nos cemitérios, recebiam familiares enlutados, visitavam casas.”



O rompimento da barragem teve impacto na realidade socioeconômica do município. Pequenos comerciantes e empreendedores ficaram sem saber como sobreviver. Assim, o mutirão de padres, religiosas e outros evangelizadores se intensificou para amparar todos os impactados pela tragédia, inclusive indígenas e comunidades ribeirinhas. Foram realizadas ações solidárias, com a destinação de alimentos, roupas e outros itens essenciais às vítimas. “Paralelamente, o amparo espiritual se tornou ainda mais intenso. Dom Walmor visitou as famílias em luto e se reuniu com as pessoas da região, muitas adoecidas pela tragédia”, diz a nota da arquidiocese. Desde o rompimento, no dia 25 de cada mês a Igreja Católica celebra em Brumadinho missa em memória das vítimas.



Esperança sem esquecer o passado



A comunidade de Córrego do Feijão, com cerca de 450 moradores, localizada a 15km do Centro de Brumadinho, tenta voltar à normalidade, embora as “cinzas do passado” estejam por todas as partes. “Acreditamos na esperança, pois é impossível viver sem fé. Há muitas dores, mas vamos ressurgindo”, diz o pastor Alessandro de Jesus Alves, casado há 25 anos com a confeiteira Dileivande Assunção de Assis, e pai de Isabela, de 15, e Daniel, de 10.



Na Praça 25 de Janeiro, Alessandro e os filhos falam sobre passado e futuro, encarando o presente sem rodeios. “Sofremos um baque violento. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha buscado ajuda médica ou espiritual. Perdi três vizinhos, minha mulher perdeu parentes. Estava em Belo Horizonte, entrei em estado de choque. Fiquei doente. Hipertenso, com a doença do pânico e outros males que nunca tive”, diz o pastor, mostrando a caixa com remédios e a “companheira” inseparável: a Bíblia. Nos momentos de depressão, que desconhecia, Alessandro se imaginou, por duas vezes, enforcado na mangueira do seu quintal. “Olhava para a árvore e me via ali, pendurado na corda. Deus me salvou!”



Sob a sombra de uma árvore da praça, Alessandro dá sua visão de fé: “É uma ponte para atravessarmos para o lado aonde precisamos chegar, e não temos condições. Neste período, aqui, tem sido assim. Quando termina a força humana, a capacidade humana, entra a fé. Ela nos faz ir para frente, indica a esperança, a perseverança, mostra que precisamos sair dos problemas, das dificuldades.”



Ouvindo as palavras do pai, Isabela encontra a palavra reconstrução para apontar o futuro. “De tudo o que passou, fica a lição de que precisamos valorizar o que temos, encontrar uma direção”, afirma a adolescente, que já definiu seus caminhos: quer ser fotógrafa. Com a oportunidade surgida do projeto “Ressignificação de Córrego do Feijão”, da Vale, em execução desde 2019, fez um curso de fotografia, da mesma forma que a mãe se tornou empreendedora. A jovem escreveu uma poesia sobre o episódio, que tem o seguinte verso: “Alguns conseguiram tocar a vida, outros estão presos em 25/1, enquanto outros estão recomeçando agora. Afinal, feridas formam cicatrizes, que nos trazem lembranças de onde saímos.”