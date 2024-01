Na última terça-feira (23/1), a forte chuva que caiu em Belo Horizonte provocou estragos em diversas regiões da capital. Na Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul, imagens compartilhadas por moradores mostraram carros sendo arrastados pela enchente. Cenas também vividas em outros bairros como Prado e Salgado Filho.

Com a temporada de chuvas, motoristas enfrentam o desafio de lidar com ruas alagadas, exigindo extrema cautela e atenção redobrada. Em situações como essa, é crucial estar ciente de como agir para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo. Em vídeo, o sargento Freitas, da Defesa Civil de Minas Gerais, orienta os motoristas como eles devem proceder em situações de risco ao se deparar com um grande volume de água na via:

Motoristas devem evitem atravessar ruas alagadas sempre que possível, devido aos riscos ocultos que a água pode apresentar, como buracos e objetos perigosos. Caso seja inevitável dirigir em uma rua alagada, é essencial avaliar a profundidade da água, evitando atravessar se estiver acima do meio das rodas.

Além disso, ao enfrentar uma rua alagada, é aconselhável manter uma velocidade constante e reduzir a marcha para evitar danos ao motor causados pela entrada de água no escapamento. Frear bruscamente após sair da água também deve ser evitado, já que os freios podem estar menos eficazes devido à umidade.

Após atravessar a área alagada, os motoristas devem testar os freios suavemente para assegurar que estejam funcionando corretamente. Em casos de dúvida ou insegurança, a orientação é buscar rotas alternativas ou aguardar até que as condições melhorem.