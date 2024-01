PM e PRF promovem ação no Anel Rodoviário para conscientizar a população sobre a importância de só atravessar as vias de trânsito usando as passarelas e faixas de pedestre

Nove pessoas perderam a vida ano passado atravessando fora das passarelas nos 26km do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Os dados são da Polícia Militar (PM) que agora pela manhã, promove uma ação na via, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para conscientizar a população sobre a importância de só atravessar as vias de trânsito, principalmente as de maior velocidade, usando as passarelas e faixas de pedestre.



Na sexta-feira passada, 19/1, duas adolescentes morreram atropeladas por um carro de passeio, no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Dom Silvério, na Região nordeste da capital. Alexandra Alves dos Santos tinha apenas 15 anos e Rafaela Silva Abdala 16.

"Nos 26,5 km do Anel Rodoviário nove pessoas morreram atravessando em locais inadequados, se a gente expande isso para a capital e para todo o estado e para o país imagina quantas vidas poderiam ser salvas" , questiona o capitão Luiz Fernando Ferreira, comandante do batalhão que responde pelo Anel Rodoviário.

Segundo ele, pelo menos uma vez por mês , o batalhão faz campanha nos arredores do Anel para distribuir material de conscientização sobre os riscos de atravessar fora da passarela e das faixas. Nas vias da região central, ele orienta o pedestre a sempre usar a faixa e respeitar o sinal de trânsito.

"Você não está perdendo uns minutinhos ao respeitar as regras de trânsito, você está ganhando mais tempo de vida", destaca.



No local da ação, um carro batido com um boneco no capô e cruzes brancas simulavam um acidente. Panfletos com orientação para os pedestres também foram entregues ao longo da via