A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) está com inscrições abertas para o Concurso de admissão ao curso de formação de soldados da instituição até 6 de fevereiro.

São 2.901 vagas disponíveis, e as provas serão realizadas em 10 de março. Os aprovados no certame, farão o curso, com duração de nove meses, em tempo integral.

Leia mais: Carnaval BH 2024: veja para onde vai o palco principal, antes na Praça da Estação

As aulas serão realizados na Escola de Formação de Soldados (EFSd), da Academia de Polícia Militar (APM), em Belo Horizonte, e nas Companhias de Ensino e Treinamento da PM no interior.

Os interessados em ingressar na corporação devem cumprir alguns requisitos. Veja:

Ser brasileiro (a);



Ter nível superior de escolaridade;



Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;



Ter entre 18 e 30 anos;



Ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria “B”;



Possuir idoneidade moral;



Ter altura mínima de 1,60 metro (um metro e sessenta centímetros);



Ser aprovado em avaliação psicológica;



Ter sanidade física e mental;



Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar;



Ter aptidão física.

Após a formatura, a carga horária semanal de trabalho será de 40 (quarenta) horas, e o salário básico inicial para o Soldado de 2ª Classe é de R$ 4.360,83.

Confira todo o edital clicando AQUI.