A Polícia Civil de Araújos, no Centro-Oeste do estado, prendeu, na última semana, um homem, de 22 anos, um dos suspeitos de participação no assassinato de outro homem, de 34, em 29 de outubro de 2023. A prisão ocorreu na zona rural daquela cidade, numa fazenda onde o suspeito trabalhava. Além do mandado de prisão, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade.

Segundo o delegado Harley Chistian do Valle, as investigações apontam que o crime foi motivado por desentendimentos entre a vítima e os suspeitos. “No dia dos fatos, um dos investigados teria chamado a vítima para ir pescar no Rio Lambari. Enquanto o comparsa dele, teria vindo à cidade e avisado outros dois investigados que a vítima já estava no local.”

A vítima foi encontrada dias após seu desaparecimento. A princípio, a causa da morte foi apontada como afogamento. Contudo, o laudo de necropsia constatou que a morte se deu em virtude de traumatismo craniano, causado por instrumento corto contuso.

A partir do laudo pericial, tiveram início as investigações, que descobriram os suspeitos e a dinâmica dos fatos. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça com o indiciamento dos quatro investigados, com idades entre 22 e 50 anos, por homicídio triplamente qualificado.

O suspeito preso durante a ação foi encaminhado ao sistema prisional. Quanto aos outros três suspeitos, um já estava preso em virtude de outra ocorrência policial. Um segundo está foragido. Já o terceiro responde em liberdade, pois a Justiça não entendeu pela decretação da prisão preventiva dele.