Um carro de passeio capotou e colidiu com uma carreta na manhã deste domingo (21/1) na BR-153, próximo à cidade de Araporã, no Triângulo Mineiro. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu, enquanto quatro passageiros do carro ficaram feridos. O motorista da carreta não se feriu.

Segundo os militares, as vítimas viajavam em direção à cidade de Anápolis (GO) quando o carro capotou, invadindo a pista contrária e batendo em uma carreta. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que uma das cinco vítimas já estava morta.

Conforme os bombeiros, dois adultos foram conduzidos para o Hospital São Domingos, em Itumbiara (GO), com sintomas de traumatismo craniano. "Uma das vítimas apresentou afundamento de crânio e a outra vítima tinha um corte extenso na região do crânio e estava confusa", informaram os militares.

Duas crianças também estavam no veículo. Uma delas, segundo os militares, sofreu traumatismo craniano grave e a outra estava com o quadro de saúde estável. Ambas foram conduzidas pela equipe de socorristas da concessionária Triunfo para o Hospital Municipal de Itumbiara.

Já o condutor da carreta não teve nenhuma lesão e não foi levado ao hospital. Ele permaneceu no local prestando esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal (PRF).