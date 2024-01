Uma batida entre um carro e um caminhão deixou quatro vítimas, sendo duas fatais, na noite desse sábado (20/01), próximo ao restaurante Roselanches, na BR-040, em Barbacena, Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão tinha placa do Rio de Janeiro e o carro de Barbacena. Quando chegaram ao local, os militares constataram a morte de duas vítimas, um homem e uma mulher, com cerca de 30 anos, que estavam no carro.

Uma outra vítima que sofreu ferimentos leves estava sendo atendida pela equipe do Samu. Era o carona do caminhão. Já o caminhoneiro, de cerca de 40 anos, ficou em estado grave, com politraumatismo e estava preso às ferragens.

A Via 040, concessionária que administra a rodovia, interditou parcialmente a via para atendimento dos feridos.

Após a triagem, os bombeiros começaram a retirada das vítimas junto com o Samu. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local. Já a Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela área do acidente e por resguardar a segurança da rodovia.