Duas pessoas morreram e outros seis ficaram feridas, na tarde deste domingo (21/1), depois de uma van capotar na BR-040, altura do Km 445, em Caetanópolis, Região Central de Minas Gerais. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo retornava com amigos e familiares de Três Marias, também na Região Central do estado.

Segundo os militares, a van teria perdido o controle e capotado próximo à entrada de Paraopeba. Três vítimas foram socorridas por terceiros e outras três pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe médica da concessionária Via-040, que administra a rodovia.

Três das seis vítimas foram conduzidas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Outras duas foram levadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O motorista permanece no local do acidente.

De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, provocando a interdição total no sentido Distrito Federal e interdição parcial no sentido RJ. Motoristas enfrentam um quilômetro de lentidão em casa um dos sentidos.

A perícia da Polícia Civil está no local. A identidade das vítimas não foi revelada.