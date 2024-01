Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada deste domingo (21/1), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, pois os moradores estavam uma festa na hora do incêndio.

Ainda segundo os militares, praticamente todo o imóvel foi incendiado e a estrutura da casa ficou totalmente comprometida. Conforme informações da corporação, a sala, dois quartos e o banheiro foram atingidos pelas chamas, sendo os quartos os cômodos mais prejudicados.

Os bombeiros aconselharam a moradora a não adentrar no imóvel devido ao risco de desabamento.

Até o momento não há informações sobre o que teria causado o incêndio.