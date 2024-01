Uma forte chuva acompanhada de ventos e granizo atingiu Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e causou muitos estragos. De acordo com moradores, o temporal começou por volta das 16h de sábado (20/01) e durou pouco mais de uma hora. Mas foi o suficiente para provocar muitos transtornos na cidade.



Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver ruas e avenidas alagadas, muitas árvores caídas, além do desabamento de muros e painéis. Moradores também relataram falta de energia elétrica em alguns bairros.

No perfil oficial da prefeitura, há um vídeo do prefeito André Merlo dizendo que percorreu a cidade para verificar os estragos. “Ventos muito fortes, acima de 80 km, foram derrubadas muitas árvores, muitos painéis de lojas caídos na cidade. Toda equipe da prefeitura já está mobilizada para voltarmos à normalidade”, afirmou.

Situação de emergência

Depois dos estragos causados pelas fortes chuvas, o município de Formiga, na Região Centro-Oeste do estado, decretou situação de emergência neste sábado (20/01).

O temporal, que teve início por volta das 15h dessa sexta-feira (19/01), arrastou carros, destruiu vias públicas e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. A situação de emergência vale por 180 dias e é imposta em casos de situação anormal e grave, quando há iminência de danos à saúde e aos serviços públicos.