O restaurante Paladino, localizado no Bairro Braúnas, na Região da Pampulha, não poderá abrir as portas neste sábado (20/01) por falta de energia elétrica. De acordo com o dono do estabelecimento, Marcelo Guerra, os fortes ventos dessa sexta-feira (19/1) danificaram a rede elétrica do local e o problema ainda não teria sido solucionado pela Cemig.

“Pessoal, bom dia! Infelizmente devido aos fortes ventos de ontem, nossa rede elétrica foi danificada e até agora a Cemig não conseguiu solucionar. Sendo assim, não conseguiremos abrir a casa e realizar o atendimento hoje. Pedimos desculpas pelos transtornos e assim que tivermos novidades, retorno aqui”, disse Guerra em postagem no Instagram.

A mesma mensagem foi publicada no perfil do restaurante na mesma rede social.

Postagem nos stories sobre a situação do restaurante Reprodução/Redes sociais

Posicionamento da Cemig

Procurada pela reportagem, a Cemig informou, em nota, que a previsão é de que o serviço seja restabelecido ao longo do dia.

“A Cemig informa que a forte tempestade, acompanhada de descargas atmosféricas e ventos que chegaram a 105Km/h que atingiu a RMBH no fim da tarde de ontem (19/01), provocou falta de energia na Capital e cidades do entorno, principalmente Betim, Esmeraldas, Contagem e Ribeirão das Neves.

Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram a atuação para o restabelecimento do sistema, trabalhando de forma ininterrupta, inclusive durante toda a madrugada deste sábado (20/01).

Neste momento, a empresa atua com reforço de equipes, com mais de 200 profissionais atuando nos reparos. A empresa conta com engenheiros, técnicos e eletricistas atuando para o restabelecimento do sistema o mais breve possível.

A grande maioria dos clientes já teve o fornecimento normalizado, mas ainda há registro de ocorrências principalmente no Barreiro, Santa Maria e Milionários em Belo Horizonte, além de outros casos pulverizados em outras regiões.

Na RMBH, há atendimentos em andamento em Mário Campos, Igarapé, Brumadinho, Betim, Contagem, Esmeraldas, Ribeirão das Neves e Nova Lima.

Além das descargas atmosféricas e da chuva, a ventania foi a principal causa dos desligamentos.

Devido à força do vento, foram registradas quedas de árvores de grande porte, bem como objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

Estes serviços, que representam maior risco à população, estão sendo priorizados.

Dessa forma, a previsão é que o restabelecimento para os demais clientes seja concluído durante este sábado.”

Ventos fortes

Na noite de ontem, bairros de Belo Horizonte e Região Metropolitana ficaram sem luz após ventos de 104 km/h danificarem a rede elétrica.

Segundo a Defesa Civil de BH, entre 17h e 18h, a Estação Cercadinho, na Regional Oeste da capital, registrou ventos de 104,8 km/h.

De acordo com a Cemig, houve chuva e descargas atmosféricas que contribuíram para a queda da energia. Porém, o vento é a causa principal. “Devido à força, foram registradas quedas de árvores de grande porte, bem como objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos”, afirmou a companhia em nota.