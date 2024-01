O domingo dos belo-horizontinos promete ser mais um dia de calor com possibilidade de chuva forte. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 32 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

Além da capital, grande parte de Minas está em alerta para tempestade severa que podem ser acompanhadas de ventos fortes, granizos e raios. O aviso é válido até às 10h de segunda-feira (22/01). Apenas nas regiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri é que o alerta é para tempestades não severas.

Confira dicas de prevenção:

- Antes de sair de casa, consulte as condições da estrada e mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos. Só siga adiante se a água estiver abaixo do meio da roda.

- Não tente atravessar enxurradas.

- Em caso de raios e tempestades, procure abrigo em construções e veículos. Se estiver ao ar livre e não houver abrigo disponível, posicione-se em posição de agachamento, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

- Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível.

- Após a ocorrência do deslizamento, não retorne à área de risco, até que as autoridades deem a devida liberação e garantam a segurança.

- Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil.