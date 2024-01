Depois dos estragos causados pelas fortes chuvas em Minas Gerais, o município de Formiga, na Região Centro-Oeste do estado, decretou situação de emergência neste sábado (20/01).

O temporal, que teve início por volta das 15h dessa sexta-feira (19/01), arrastou carros, destruiu vias públicas e provou alagamentos em diversos pontos da cidade. A situação de emergência vale por 180 dias e é imposta em casos de situação anormal e grave, quando há iminência de danos à saúde e aos serviços públicos.



Durante a situação de emergência, a legislação permite ações mais céleres por parte do poder público para que o socorro e a assistência sejam garantidos à população atingida. Em algumas situações, os municípios podem fazer contratações sem necessidade de licitação.

Cinco pessoas já morreram no estado no atual período chuvoso, iniciado em outubro. Três óbitos foram registrados em Paracatu, no Noroeste de Minas, no dia 23 de dezembro. Uma mulher de 32 anos e os dois filhos dela, de 2 e 11, estavam em um carro arrastado pela enxurrada. As outras duas mortes ocorreram em Pedralva e Cássia, na Região Sul.

Ventos fortes

Na noite dessa sexta-feira, bairros de Belo Horizonte e Região Metropolitana ficaram sem luz após ventos de 104 km/h danificarem a rede elétrica. Segundo a Defesa Civil de BH, entre 17h e 18h, a Estação Cercadinho, na Regional Oeste da capital, registrou ventos de 104,8 km/h.