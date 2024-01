Combustíveis foram o destaque negativo do ano que passou, com grandes aumentos

Um posto de combustíveis no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte, precisou ser isolado, na manhã deste sábado (20/01), após um vazamento de etanol em uma das bombas do estabelecimento.

Acionado, o Corpo de Bombeiros informou que o produto inflamável começou a vazar no momento em que um funcionário enchia o tanque de um caminhão. Rapidamente, a substância transbordou por uma canaleta e começou a escorrer pela pista da Avenida General Carlos Guedes, o que elevou o risco de explosão.

O posto foi interditado temporariamente. O incidente provocou reflexos no trânsito da região, com leve congestionamento no cruzamento com a Avenida Doutor Cristiano Guimarães.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a contenção do vazamento e segurança do local e acionou os órgãos competentes para os próximos procedimentos.