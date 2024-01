Os belo-horizontinos podem se preparar para mais um dia com possibilidade de chuva forte, neste sábado (20/01). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

Em Minas, segundo a Defesa Civil Estadual, o fim de semana também deve ser chuvoso. O boletim do órgão aponta que a grande convergência de umidade para o estado aliada a configuração dos ventos em todos os níveis da atmosfera manterá condições favoráveis para ocorrência de chuva nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas neste sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para o grande volume de chuvas que podem atingir a Região Sudeste do país. Em Minas, as regiões mais afetadas devem ser Sul, Zona da Mata e Central, incluindo a Grande BH. No domingo (21/01) pode chover entre 70 mm e 90 mm em alguns pontos, segundo o instituto.

Chuvas intensas

Nessa sexta-feira (19/1), o Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas que podem atingir 392 cidades de Minas com grau de "perigo potencial". O aviso é válido até a manhã de domingo (21/1).

As precipitações devem ficar entre 30 milímetros (mm) e 60 mm/hora ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 quilômetros por hora (km/h) a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também não é adequado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.