Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

TERÇA (13/2)



Bloco Circulou BH

Avenida dos Engenheiros, 826, Castelo

8h

Bloco Kebraê

Rua Sergipe, 811, Savassi

9h

Bloco do Odilara

Rua Mármore, 179, Santa Tereza

9h

Truck do Desejo

Avenida Brasil, 12, Funcionários

9h

Bloco Magnólia

Avenida Américo Vespúcio, 2025, Nova Esperança

9h

Chocolates Arte Mania

Rua Sapucaí, 571, Floresta

9h

Bora Pro Nobis

Avenida dos Bandeirantes, 1066, Comiteco

9h

Bloco Coco da Gente

Rua Ametista, 178, Vila Dias

9h

Bloco Fita Amarela

Avenida Petrolina, 195, Sagrada Família

9h

Bloco do Vô Manoel De Aruanda

Rua Evaristo Da Veiga, 140, Senhor Dos Passos

10h

Bloco Putz Grilla

Avenida Getúlio Vargas, 1657, Savassi

10h

Bloco Chega O Rei

Rua Frei Conceição Veloso, 213, João Pinheiro

10h

Bloco Fúria Latina (Antigo Bloco Durock)

Avenida Cristóvão Colombo, 571, Savassi

10h

Bata.Teria

Rua Fernão Dias, 1103, Alto Vera Cruz

11h30

Carna Flora

Rua José Soares, 134, Floramar

12h

Bloco Du Sô Tché

Rua Padre José Alves, 318, São Paulo

12h

Tiozões do Pagode

Rua Mato Grosso, 353, Barro Preto

12h

Ordináááários e Rebobina BH Fm

Avenida Afonso Pena, 867, Centro

13h

Quem Não Aguenta Bebe Leite

Bloco da banda Grata Dose

Rua Sergipe, 811, Savassi

13h

Baianeiros

Fundado por ex-baixista do Chiclete com Banana

Avenida Amazonas, Centro

13h

Maria Baderna

Rua Mármore, 273, Santa Tereza

13h

Elis Ideal

Rua Eli Seabra Filho, 555, Buritis

13h

Brega Chic

Rua Faisão, 1071, Flávio Marques Lisboa

13h30

Esperando O Metrô

Rua Barão de Coromandel, 683, Barreiro

13h30

Bloco do Sebá

“Abre Alas Pro Caboclinho”

Avenida João Pinheiro, 232, Lourdes

14h

Bloco da Guitarrinha

Rua Itaquera, 1166, Graça

14h

Bartucada

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

14h

Bloco do Jiló

Rua Contagem, 762, Boa Vista

14h

SBC Samba, Bobagem e Cerveja

Rua Vila Rica, 1315, Jardim Montanhês

14h

Lavô, Tá Novo!

Rua Brazópolis, 104, Floresta

14h

Bloco Ecléticos Pop

Avenida Henfil, 55, Santa Terezinha

14h30

Bloco Arrasta Bloco de Favela

Rua Braganca, 4, Coqueiros

14h30

Baque de Mina

Avenida Carandaí, 448, Santa Efigênia

14h30

Made In Brazil

Rua Sapucaí, 105, Floresta

15h

Bloco do Carlão

Rua Alterosa, 12, Calafate

15h

Bloco do Pescoção

Avenida Álvares Cabral, 414, Lourdes

15h

Axé das Antigas

Avenida Antônio Abrahão Caram, 960, São José

15h

Enche Meu Copo

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

16h

Alô Clara

Avenida Clara Nunes, 97, Renascença

16h

Mientras Dura

Rua Silva Alvarenga, 476, São Geraldo

16h

Bloco da Eva

Rua Matias Barbosa, 19, Floresta

16h

Sambô São Salvador

Rua Palestina, 830, São Salvador

16h

Rebentão

Rua Sambem, 20, Betânia

17h

Pisa na Fulô

Do xote ao forró, o Pisa na Fulô traz o melhor dos ritmos nordestinos para a capital

Avenida Pastor Anselmo Silvestre (via 710), 1495, Bairro União

17h

Funk You

Funk mellody e pancadão, dos clássicos aos atuais, tocados com bateria de escola de samba!

Avenida Amazonas com Rua São Paulo - Centro

10h