Clique no botão superior à esquerda do mapa e escolha o dia que deseja consultar.

Um mapa interativo em constante atualização sobre os blocos de rua do carnaval de BH. Quer incluir seu bloco ou alterar algo? Envie as informações para mapadocarnaval@uai.com.br. Ah, não custa lembrar que a organização dos blocos e o poder público podem alterar horários e trajetos dos cortejos. Baixe o mapa no celular para conseguir curtir a festa mesmo quando a internet da sua operadora não conseguir mais te acompanhar. O Mapa dos Blocos de Rua de BH é publicado pelo Estado de Minas desde o carnaval de 2017.

DOMINGO (11/2)



Bloco do Corre! Carnaval + Corrida

Avenida Antonio Abrahao Caram, 996, São José

7h

Bloco de Ruasão José

Avenida Assis Chateaubriand, 525, Floresta

7h

Pena de Pavão de Krishna PPK

Rua Camilo Prates, 410, União

8h30

Bloco Filhos da Puc

Avenida Augusto De Lima, 1212, Barro Preto

9h

Bloco da Gente

Rua Dos Tabaiares, 93, Floresta

9h

Beiço do Wando

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

9h

Raga Mofe

Rua Frei Orlando, 1035, Caiçaras

9h

Bloco Românticos São Loucos

Rua Mármore, 135, Santa Tereza

9h

Bloco do Tigre

Avenida Jequitinhonha, 70, Vera Cruz

9h

Brócolis (bloco infantil)

Rua Braganca, 8, Coqueiros

9h

Mindinho Bateria Mirim

Rua Adamina, 30, Santa Tereza

9h

Bloco Pacato Cidadão

Rua do Uruguai, 12, Sion

9h

Bloco de Pífanos BH

Rua Mármore, 285, Santa Tereza

9h

Bloco Prove Primeiro

Rua Jaçanã, 60, Providência

9h30

Bloco do Batiza

Rua Marechal Deodoro, 210, Floresta

9h30

Bloco Filhos Da Puc Mg

Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi

10h

Bloco do Vô Manoel De Aruanda

Rua Evaristo Da Veiga, 140, Senhor Dos Passos

10h

Bloco Cilada

Rua Manoel Dos Reis, 115, Jaraguá

10h

Maçã do Amor

Rua Fernandes Tourinho, 529, Savassi

10h

Bloco Afro-Periférico Orisamba

Rua Itapecerica, 468, Lagoinha

10h

Bloco Du Coco

Rua Francisco Bicalho, 2210, Caiçara-Adelaide

10h

Bloco do Batom Rosa

Rua Cachoeira Dourada, 83, Paraíso

10h

Bethânia Custosa

Rua Alair Pereira De Mello, 65, Betânia

10h

Todo Mundo Cabe no Mundo

Rua Piauí, 596, Santa Efigênia

10h30

Bloco Du China e Grupo Fantasia

Rua Itamarati, 986, Padre Eustáquio

11h

Cenário Kids

Rua Michel Jeha, 178, São Bento

11h

Bloco do Mamá

Rua Lídio Lunardi, 71, Maria Virgínia

11h

Bloco De Rua Os Inocentes de Santa Tereza

Rua Mármore, 157, Santa Tereza

11h30

Locomotiva

Rua Antonio Peixoto Guimaraes, 585, Caiçara-Adelaide

12h

Bloco do Ti Didi & Treme Terra

Rua Senador Lima Guimaraes, 40, Buritis

12h

Palco Aberto BH

Rua Pirite, 117, Santa Tereza

12h

Bloquinho da Tia Kika

Rua Piranguçu, 114, Conjunto Celso Machado

12h

Bloquim Dubem

Rua Professor Costa Chiabi, 211, Cidade Nova

12h

Abre Que Tô Passanú

Rua Francisco Deslandes, 1065, Anchieta

12h

Carnavovó

Rua Tenente Marino Freire, 229, Maria Helena

13h

Bloco Praianus

Avenida Sinfrônio Brochado, 1457, Barreiro

13h

Backstreet Bloco

Rua Oeste, 618, Calafate

13h

Micareta do Me Gusta

Rua Nilo Aparecida Pinto, 373, Planalto

13h

Bloco Show

Rua Santa Rita Durão, 1216, Savassi

13h

Vem Ka Vê

Rua Ines Glansman, 98, Ribeiro De Abreu

13h

Afoxé Ilê Odara

Rua São Clemente, 1132, Aparecida

13h

Unidos do Samba Queixinho

Praça Da Liberdade, 850, Savassi

13h30

Bloco do Baile Da Serra

Avenida Mem de Sá, 1806, Vila Novo São Lucas

14h

Micareteiros

Avenida Getúlio Vargas, 8, Savassi

14h

Bloco Amigos do Bazin

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 1055, Dona Clara

14h

Bloco Vou Ali E Volto

Praça Tejo, 34, Padre Eustáquio

14h

Bloco do Jiló

Rua Contagem, 762, Boa Vista

14h

Bloco da Fofoca

Carimbó

Avenida Dos Andradas, 841, Centro

14h

Bloco Pipixo

Praça Jorge Alves, 33, Guarani

14h

Bloco Demorô

Avenida Magenta, 558, Vitória

14h

Bloco da Leste

Avenida Petrolina, 2, Sagrada Família

14h

Hélice

Praça Geraldo Torres, 779, Padre Eustáquio

14h

Bloco Ferveção

Rua Sergipe, 1208, Savassi

14h

Point Dos Amigos

Avenida Catulo da Paixão Cearense, 136, Bairro Das Indústrias I

14h

Batuque Coletivo

Praca Coronel Benjamin Guimarães, 60, Funcionários

14h

Cortejo "As Grandes Figuras"

Rua Luiz Brandão, 830, Paraíso

14h30

Senzala

Rua Telaviv, 11, Olaria

15h

Afoxé Bandarerê

Rua Guanabara, 231, Concórdia

15h

Bloco do Bigode

Rua Vinte E Cinco De Agosto, 399, Aparecida

15h

Bloco Eleganza

Rua Itajubá, 170, Floresta

15h

Me Leva Felicidade

Rua Juvenil Barbosa Da Silva, 98, Jardim Felicidade

15h

Bloco Rola Cansada

Rua Pouso Alto, 665, São Lucas

15h

Move Bloco

Rua Paissandu, 30, Sagrada Família

15h

Amigos da PPL

Rua Arariba, 349, Aparecida

15h

Bloco Valetes

Rua Rio Grande do Norte, 505, Funcionários

15h

Bloco Furacão Trembase

Rua Aquiles Lobo, 180, Floresta

15h

Bloco da Insanidade

Praca da Bandeira, 174, Cruzeiro

16h

Bloco Vejo Flores em Você

Rua Luiz Furtado Filho, 291, Letícia

16h

Mama me Olhando

Rua Deputado Cláudio Pinheiro De Lima, 30, Glória

16h

Saiba Viver

Rua Goncalves Dias, 1440, Lourdes

16h

Bloco Unidos da Beira Linha

Rua Antônio Mariano De Abreu, 288, Paulo Vi

16h

Unidos Pelo Melhor

Rua Elísio De Brito, 950, São Geraldo

17h