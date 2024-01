Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida por conta do tombamento de um caminhão na BR-365, na descida do trecho conhecido como “ponte branca”, próximo à saída de Montes Claros para Pirapora, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (19/1). O acidente aconteceu por volta das 8h.



O caminhão estava carregado de ardósia e seguia no sentido Pirapora/Montes Claros. Na descida da “ponte branca”, o motorista teria perdido o controle da direção. O veiculo tombou no lado direito da rodovia.



A carga caiu sobre a pista. O trânsito ficou interrompido no local por cerca de 1h15. Morreu no acidente uma passageira do caminhão, de aproximadamente 32 anos, que seria mulher do condutor do veículo. O corpo dela ficou preso às ferragens.



O condutor do caminhão, de 29 anos, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência e levado para a Santa Casa de Montes Claros. De acordo com o Samu, ele teve suspeita de trauma no tórax, no abdômen e na região pélvica.



Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceram ao local para prestar atendimento às vítimas, controlar e liberar o trânsito na rodovia.