A rodovia MG-050 está com o trânsito interrompido, na altura do quilômetro 78, entre Itaúna e Mateus Leme, na região central do estado, em consequência de um acidente entre três veículos, uma carreta, um caminhão e um automóvel de passeio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro ficou encarcerado nas ferragens do veículo e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado. Os bombeiros tentam o desencarceramento para levá-lo a um hospital.

Ainda não existe uma previsão da liberação da rodovia, o que dependerá, primeiro, do salvamento do motorista que corre risco de morte.