A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para pancadas de chuva intensas, entre 50mm e 70mm. O aviso é válido até as 8h de terça-feira (16).

A capital amanheceu com muita chuva. Todas as regionais de Belo Horizonte registraram chuva forte. As regionais Noroeste, Centro Sul, Oeste e Barreiro foram as mais afetadas. Já nas outras, a chuva foi considerada moderada.

A chuva ininterrupta em BH fez com que a Defesa Civil emitisse um alerta para risco geológico. As regiões do Barreiro, Nordeste, Leste e Centro-Sul estão sob risco forte. Para as regiões Norte e Noroeste, o risco é considerado moderado. Demais áreas não estão sob alerta.

O alerta de risco geológico é válido até a próxima quarta-feira (15).

Nesse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, a população deve redobrar o cuidado em áreas de encostas. A recomendação do órgão é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Recomendações

Se você observar algum destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Atente-se aos sinais de deslizamento e desabamento:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos



RECOMENDAÇÕES:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.