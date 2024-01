Os quatro jovens mineiros que morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foram intoxicados por monóxido de carbono. A confirmação foi anunciada nesta sexta-feira (12/1) pela Polícia Civil daquele estado. O corpo deles tinha concentração acima de 50% do gás.

Segundo os especialistas médicos presentes na coletiva, um número acima de 40% já pode causar morte na pessoa. Foi confirmado também que o gás vazou devido a uma desconexão entre o motor e o sistema de escapamento de gás do carro. As vítimas ficaram por mais de três horas dentro do carro fechado, com o ar-condicionado ligado, o que potencializou o vazamento do monóxido de carbono.

As investigações tiveram a participação da Secretaria de Segurança Pública, Polícias Científica e Civil e da Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado de Santa Catarina.

Relembre o caso

Quatro jovens morreram dentro de um carro BMW estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú (SC), na madrugada de segunda-feira (1º). As vítimas foram identificadas como Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos; Tiago de Lima Ribeiro, 21; Nicolas Oliveira Kovaleski, 16; e Karla Aparecida dos Santos, 19. Todos eram de Paracatu, região Noroeste de Minas.

Eles faziam parte de um grupo de familiares e amigos oriundos de Minas Gerais. Parte do grupo havia se mudado há um mês para São José (SC), cidade da Grande Florianópolis, e convidou amigos para passar o Réveillon em Balneário Camboriú.

O restante do grupo havia retornado para casa, enquanto os quatro jovens foram à rodoviária para buscar uma jovem que estava chegando de ônibus à cidade. Ela relatou à polícia que, ao encontrar os amigos, eles comentaram estar com mal-estar, enjoo, vômito e tremedeira.

Enterro dos jovens



O enterro dos jovens aconteceu em 4 de janeiro. Gustavo Pereira foi sepultado às 8h30 no cemitério da Colina, em Paracatu, e Nicolas Kovaleski, de 15 anos, às 9h30 no cemitério Santa Cruz, na mesma cidade.

Os corpos de Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos; e da namorada dele, Karla Aparecida dos Santos, de 19, foram sepultados também na manhã de 4 de janeiro, em Lagoa Formosa, no Triângulo Mineiro.

Customização deve ser aprovada no Detran



A maior parte das mudanças nas características dos carros deve ser aprovada pelos Detran (Departamentos Estaduais de Trânsito). Isso inclui mudanças na potência do motor, pintura da carroceria, rebaixamento de suspensão, blindagem ou uso de GNV (Gás Natural Veicular), por exemplo. Só após a vistoria e a liberação é permitido circular com o veículo.

No caso dos escapamentos, o proprietário deve observar as regulações sobre o grau de emissão de poluentes e de ruído. Quem desrespeitar os parâmetros previstos em resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) incorre em infração grave, com multa de R$ 195,23 e risco de ter o carro confiscado.