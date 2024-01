Estão abertas as inscrições para o Banco de Estágio 2024 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os estudantes interessados podem realizar a inscrição gratuita até o final do ano, mas os que se inscreverem primeiro têm mais possibilidades de convocação.



O estágio dura até dois anos, e para pessoas com deficiência, a vaga é estendida até a conclusão do curso. É importante ficar atento, pois as oportunidades são liberadas gradualmente ao longo do ano. A convocação leva em consideração o perfil exigido e a ordem de inscrição.



Requisitos para a inscrição

Em janeiro, a PBH está oferecendo 240 vagas, das quais 203 são para estudantes de nível superior e 37 para ensino médio. Alguns dos cursos de graduação com mais vagas são: administração, ciências contábeis, ciências do estado, comunicação social (jornalismo e publicidade e propaganda), gestão pública, gestão em RH, educação física e pedagogia, assim como os relacionados à tecnologia da informação e à ciência da computação.



É necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O candidato deve, preferencialmente, morar em Belo Horizonte.



Os inscritos em programas sociais serão priorizados no recrutamento. Como previsto na legislação, 10% das vagas ofertadas são destinadas a pessoas com deficiência.



Remuneração



Todas as vagas contam com recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio-transporte. Confira o valor das bolsas:



Médio/Técnico (4 horas): R$ 549,78;

Superior (4 horas): R$ 786,70;

Superior (5 horas): R$ 983,40;

Superior (6 horas): R$ 1.180,06;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.703,75.



Como se inscrever



Para se cadastrar no Banco de Estágio da PBH, basta acessar o site da prefeitura e fazer a inscrição, que ocorre exclusivamente online e é gratuita. Vale ressaltar que o cadastro será efetivado apenas depois de preencher a ficha completa e fornecer, no sistema, o número de inscrição na Prefeitura, que é enviado para o e-mail inserido.



Os candidatos que fizeram a inscrição em 2023 e não foram convocados devem fazer o processo novamente.