O acidente aconteceu quase no entroncamento do anel rodoviário Leste com a BR 251

Dois homens morreram na batida entre um Monza e um ônibus, na madrugada desta quarta-feira (10/01), em Montes Claros, no Norte de Minas. As vítimas eram ocupantes do carro de passeio.



O acidente aconteceu quase no entroncamento do anel rodoviário Leste com a BR-251, após um posto de combustíveis. De acordo com testemunhas, o motorista do Monza tentou fazer uma conversão e parou repentinamente na pista quando foi atingido pelo ônibus, que seguia no sentido BR-135/BR-251.

Cachorrinho sobrevive

Morreram na hora o motorista e o passageiro do Monza. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionada e, quando chegou, ao local constatou as mortes das vítimas, cujos corpos ficaram presos às ferragens.

De acordo com as informações do SAMU, além do condutor e do passageiro, no Monza também estava um cachorrinho, que, aparentemente, fraturou apenas uma das patas. O animal ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local do acidente juntamente com equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária.

O ônibus envolvido no acidente viajava de Montes Claros para Monte Azul (na mesma região), tendo apenas o motorista e um passageiros. Eles não tiveram ferimentos.