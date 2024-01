Polícia ainda procura por 37 fugitivos do sistema prisional

Mais quatro foragidos de presídios, favorecidos pela “saidinha de final de ano”, foram recapturados pela Polícia Militar, subindo para 81 o número de presos desde o último 1º de janeiro.

Em dezembro, cerca de três mil permissões para que presos passassem as festas de fim de ano com a família, foram concedidas. Desse total, 118 não haviam retornado no prazo concedido. Tão logo tomou conhecimento, a Polícia Militar começou a busca pelos foragidos, que se tornaram alvos de uma nova ação, a “Operação Escudo”. Restam ainda 37 para serem capturados.

Um dos quatro recapturados entre terça (9/1) e hoje é um homem de 45 anos, que foi preso em Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O procurado foi localizado e preso na Avenida Bom Jardim, 231, Bairro Tangará. Segundo informações da Polícia Militar, o homem cumpre condenação por homicídio, tráfico de drogas, lesão corporal e roubo.

A ocorrência foi registrada na Central Estadual do Plantão Digital e será levado, ainda nesta quarta-feira (10/1), para o sistema prisional. Mais três foram presos, durante a madrugada, na Grande BH.

Oportunidade

Segundo o tenente-coronel Flávio Coutinho, diretor de operações da PM, os presos que ainda não retornaram ao presídio têm a oportunidade, também, de se entregar. “Basta procurar uma delegacia, ou mesmo um batalhão ou posto da Polícia Militar”.