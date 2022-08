Polícia recaptura último fugitivo de presídio de São Sebastião do Paraíso

Detentos participaram de fuga em massa do presídio de São Sebastião do Paraíso, no ano passado (foto: Acervo DPSSP) A Polícia Civil de Nova Resende (MG) prendeu, na manhã dessa terça-feira (23/8), o último detento que fugiu do Presídio de São Sebastião do Paraíso em maio de 2021 e que continuava foragido.

O agora ex-foragido tem 23 folhas de antecedentes criminais e é condenado a oito anos de prisão pelos crimes de roubo e furto.



Segundo informações do delegado Manoel Francisco Martins de Oliveira Nota, o homem foi preso durante cumprimento de mandado de prisão, após investigação. O homem, de 33 anos, estava escondido em uma casa entre cafezais no bairro Santo Antônio, na zona rural de Nova Resende.

Uma motocicleta sem placa foi encontrada no local. Foi preso também o homem que dava pouso ao criminoso. Os outros detentos ou foram recapturados ou se entregaram.



A fuga

Na madrugada do dia 31 de maio de 2021, 23 detentos fugiram do Presídio de São Sebastião do Paraíso. Os detentos cerraram as grades e pularam o muro da unidade usando uniformes da Secretaria de Segurança.

Logo após o ocorrido, algumas peças de roupas foram encontradas do lado de fora da penitenciária. Logo após a fuga, as polícias militar e civil e equipes do sistema prisional iniciaram as buscas.