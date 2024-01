A macaxeira ao forno, além de ser um dos principais pratos do cardápio, inspirou a ideia do restaurante Dona Fulô

Há 10 anos, quando Cleide Duarte chegou à Rua do Rosário para abrir a casa de culinária nordestina Dona Fulô, havia poucos negócios de gastronomia. Mas ela enxergou potencial, apostou naquela localização e conseguiu expandir o negócio, que até abriu uma unidade no Bairro Lourdes, em Belo Horizonte.



O primeiro endereço do Dona Fulô era na altura da Praça do Óleo, com capacidade máxima de 64 clientes. “Com três anos, nós nos mudamos para o ponto onde estamos até hoje, que fica no início da rua, e automaticamente começamos a movimentar e atrair mais comércios para essa região”, conta. Hoje o restaurante tem 230 cadeiras disponíveis.



A macaxeira ao forno com recheio de frango e bacon (R$ 38), além de ser um dos principais pratos da casa, é também a inspiração do comércio. Cleide conta que, em julho de 2012, ela e o marido viajaram para Aracaju (SE) nas férias. Na praia, comeram uma macaxeira de frango. “Falei com meu marido que deveríamos montar algo assim em Betim. Não tinha nada parecido”, conta Cleide.



A cozinheira passou um ano fazendo macaxeiras para amigos e vizinhos, secretamente planejando montar o negócio. Em 2013, eles começaram a vender o prato na Rua do Rosário.

“Vi o ponto quando fui trabalhar na papelaria. Não tinha estrutura de restaurante, mas foi onde começamos. Não dava para pagar aluguel só com a macaxeira, então escolhemos essa identidade nordestina”, diz Cleide.



O casal buscou por mais referências, experimentou pratos e entrou em contato com uma franquia de tapioca. Comprou o “knowhow” da empresa e, juntando os conhecimentos sobre bolinho de feijão, expandiu o cardápio. Uma das maiores alegrias de Cleide é ver que o número de pedidos de filé com fritas diminuiu e o de pratos típicos aumentou com o tempo e as degustações oferecidas.

Onde comer na Rua do Rosário

Nobre Pasteleiro

Número 122

Todos os dias, das 14h às 23h

(31) 3544-9832

Dona Fulô

Número 167

De segunda a quinta, das 17h às 23h; sexta e sábado, das 17h às 00h

(31) 3787-2077

Los Pablitos

Número 406

De terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 17h às 24h; domingo, das 14h às 23h

(31) 99234-0040

Jefi’s Cafeteria

Número 509

De segunda a sábado, das 14h às 21h

(31) 97121-4650

The Brothers

Número 1091

De quarta a segunda, das 18h30 às 2h

(31) 3592-2305