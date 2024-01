O autor do crime procurou a Delegacia de Homicídios, de Juiz de Fora, acompanhado da mãe

Um jovem, de 23 anos, matou um idoso de 64, sob a alegação de que a vítima falava mal dele e o perseguia, tendo chegado a ameaçá-lo de morte. Foram, segundo a polícia, 20 facadas, no rosto e peito. O crime ocorreu nesse sábado (6/1), num apartamento da Rua Santa Rita, no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata.



O autor do crime procurou a Delegacia de Homicídios, de Juiz de Fora, acompanhado da mãe. Segundo informações policiais, a vítima e o assassino moravam juntos, no local que era uma república.

A mãe do autor disse aos policiais que o filho sofria de esquizofrenia. Ela não soube confirmar se as alegações do filho, sobre ameaças e perseguição, eram reais.

O homem deve passar por exames, com um psiquiatra, para confirmar se ele é realmente portador da doença. O corpo do idoso está no Instituto Médico Legal (IML), de Juiz de Fora.



A doença

A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade (psicose), alucinações (é comum ouvir vozes), falsas convicções (delírios), pensamento e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora da função