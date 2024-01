Idosos, gestantes e outras pessoas do público prioritário estão convocados a tomar mais uma dose da vacina bivalente contra a COVID-19 em Belo Horizonte. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, distribuídos em nove regionais da capital mineira.

A determinação segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que incorporou o imunizante ao Calendário Nacional de Vacinação. O público, considerado do grupo de risco, precisa ter sido imunizado pela última vez há mais de seis meses para tomar o reforço.

A população também pode procurar o ponto extra, na Avenida Bernardo Monteiro, 831, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, para receber a dose. Os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Para se vacinar, é preciso apresentar o cartão de vacinação, um documento de identificação com foto e CPF.

Veja para quais públicos a vacina está disponível:



- Idosos;

- Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e os trabalhadores desses locais;

- Imunocomprometidos;

- Indígenas;

- Ribeirinhos;

- Quilombolas;

- Gestantes e puérperas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade, menores de 18 anos;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

- Pessoas em situação de rua.



Requisitos