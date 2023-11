Aumento dos números chama atenção para a importância da vacina contra o vírus com a atualização de todas as doses necessárias

A disparada dos casos de COVID-19 no país tem preocupado gestores municipais e especialistas. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o índice de pessoas com sintomas gripais que testaram positivo para a doença em outubro atingiu o maior percentual do ano (37,8%). O aumento dos números chama atenção para a importância da vacina e da atualização de todas as doses necessárias. Por isso, a prefeitura de Contagem intensificou a campanha de imunização no município.

Segundo o executivo, atualmente a cobertura vacinal da população elegível para duas doses está em 82,1%. No entanto, a adesão à aplicação da dose bivalente, que protege contra as variantes mais severas do vírus, está baixa, com apenas 20,1% do público alvo imunizado.

A queda na procura é vista também quando comparada aos índices de pessoas vacinadas com a primeira e segunda dose de reforço. Sendo que 59,3% da população recebeu o primeiro e 19,7%, o segundo.





Para ampliar a cobertura, mais de 40 salas de vacinação credenciadas para atender a todos os públicos elegíveis à vacina estão oferecendo o imunizante, abrangendo desde crianças a partir de 6 meses até adultos com mais de 60 anos.

Clarissa Castro, diretora de Imunização de Contagem, destacou que a vacinação é a forma mais eficaz para combater a disseminação do vírus e ajudar a diminuir o aumento de novos casos. Ela ressalta que a imunização da população com todas as doses é fundamental para proteger todas as pessoas e reduzir o risco de contágio.



“É essencial que todos se vacinem contra COVID-19. Isso não protege apenas a si mesmo, mas também seus entes queridos e pessoas próximas. Ao se vacinar, você contribui para reduzir a disseminação do vírus e proteger aqueles que podem ser mais vulneráveis”, explicou.



Quem está com alguma dose em atraso, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e colocar o cartão de vacina em dia. As salas de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Já no posto do Big Shopping, o horário de funcionamento é das 15h às 21h.

Público elegível para imunização contra COVID-19:



Bebês de seis meses a crianças de 4 anos 11 meses e 29 dias;



Crianças de 5 a 11 anos;



Adolescentes de 12 anos a 17 anos 11 meses e 29 dias;



Adultos;



Idosos.

Confira as salas de vacina credenciadas em Contagem:

DISTRITO ELDORADO



Horário: 8h às 16h30



Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:

UBS Água Branca (avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)



UBS CSU Eldorado (rua Portugal, 50 – Eldorado)



UBS Jardim Bandeirantes (av. Água Branca, 217 – Jardim Bandeirantes)



UBS Jardim Eldorado (rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)



UBS Novo Eldorado - (av. Guilhermina de Oliveira, 60 - Novo Eldorado)



UBS Santa Cruz (rua Tubira, 173 - Santa Cruz Industrial)



UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)



UBS XV (rua das Mangueiras, 209 – Eldorado)



Big Shopping (avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado) - horário: 15h às 21h

5 a 11 anos



UBS Água Branca (avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)



UBS CSU Eldorado (rua Portugal, 50 – Eldorado)



UBS Jardim Eldorado (rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)



UBS Novo Eldorado - (av. Guilhermina de Oliveira, 60 - Novo Eldorado)



UBS Santa Cruz (rua Tubira, 173 - Santa Cruz Industrial)



UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)



Big Shopping (avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado) - horário: 15h às 21h

3 e 4 anos



UBS Água Branca (avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)



UBS CSU Eldorado (rua Portugal, 50 – Eldorado)



UBS Novo Eldorado - (av. Guilhermina de Oliveira, 60 - Novo Eldorado)



UBS Santa Cruz (rua Tubira, 173 - Santa Cruz Industrial)



UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)

6 meses a dois anos



UBS Água Branca (avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)



UBS CSU Eldorado (rua Portugal, 50 – Eldorado)



UBS Novo Eldorado - (av. Guilhermina de Oliveira, 60 - Novo Eldorado)



UBS Santa Cruz (rua Tubira, 173 - Santa Cruz Industrial)



UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)

DISTRITO INDUSTRIAL

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Amazonas (rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas)



UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)



UBS Vila São Paulo (rua Alexandre Herculano, 135 – Vila São Paulo)



UBS Vila Bandeirantes (rua Oito, 20 - Santa Maria)



UBS Vila Diniz (rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

5 a 11 anos



UBS Amazonas (rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas)



UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)



UBS Vila Bandeirantes (rua Oito, 20 - Santa Maria)

3 e 4 anos



UBS Amazonas (rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas)



UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)



UBS Vila Bandeirantes (rua Oito, 20 - Santa Maria)

6 meses a dois anos



UBS Amazonas (rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas)



UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)



UBS Vila Bandeirantes (rua Oito, 20 - Santa Maria)

DISTRITO SEDE

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Bernardo Monteiro (rua Wilson José de Souza Bicalho, 40 – Bernardo Monteiro)



UBS Maria da Conceição (rua Pará de Minas, S/Nº – Maria da Conceição)



UBS Santa Helena (rua Délio da Consolação Rocha, 705 – Santa Helena)



UBS Praia (rua do Registro, 1.676 – Praia)



UBS Linda Vista (rua Arthur Hermeto, 57 – Linda Vista)



UBS Centro CAD - (av. Pref. Gil Diniz, 401 - Arcádia, Contagem)

5 a 11 anos



UBS Bernardo Monteiro (rua Wilson José de Souza Bicalho, 40 – Bernardo Monteiro)



UBS Maria da Conceição (rua Pará de Minas, S/Nº – Maria da Conceição)



UBS Praia (rua do Registro, 1.676 – Praia)



UBS Centro CAD - (av. Pref. Gil Diniz, 401 - Arcádia, Contagem)

3 e 4 anos



UBS Bernardo Monteiro (rua Wilson José de Souza Bicalho, 40 – Bernardo Monteiro)



UBS Maria da Conceição (rua Pará de Minas, S/Nº – Maria da Conceição)



UBS Praia (rua do Registro, 1.676 – Praia)



UBS Centro CAD - (av. Pref. Gil Diniz, 401 - Arcádia, Contagem)

6 meses a dois anos



UBS Bernardo Monteiro (rua Wilson José de Souza Bicalho, 40 – Bernardo Monteiro)



UBS Maria da Conceição (rua Pará de Minas, S/Nº – Maria da Conceição)



UBS Praia (rua do Registro, 1.676 – Praia)

UBS Centro CAD - (av. Pref. Gil Diniz, 401 - Arcádia, Contagem)

DISTRITO RIACHO

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Novo Riacho (rua Rio Orenoco,456 – Novo Riacho)



UBS Flamengo (rua Monsenhor Messias, 456 – Flamengo)



UBS Monte Castelo (rua Cubatão, 336 – Monte Castelo)



UBS Riacho (avenida Rio Negro, 95 – Riacho)

5 a 11 anos



UBS Novo Riacho (rua Rio Orenoco,456 – Novo Riacho)



UBS Flamengo (rua Monsenhor Messias, 456 – Flamengo)



UBS Riacho (avenida Rio Negro, 95 – Riacho)

3 e 4 anos



UBS Novo Riacho (rua Rio Orenoco,456 – Novo Riacho)



UBS Riacho (avenida Rio Negro, 95 – Riacho)

6 meses a dois anos



UBS Novo Riacho (rua Rio Orenoco,456 – Novo Riacho)



UBS Riacho (avenida Rio Negro, 95 – Riacho)

DISTRITO PETROLÂNDIA

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Petrolândia I (rua Refinaria Gabriel Passos, 287- Petrolândia)



UBS Sapucaias (rua Amazonita, 230 - Sapucaias, Contagem)



UBS Campo Alto (av. Tropical, 286-360, Campo Alto)



UBS São Luiz I (rua Itutinga, 242 - Industrial São Luiz)



UBS Nascentes Imperiais (rua Oitenta e Um, 16 - Tropical, Contagem)

5 a 11 anos



UBS Petrolândia I (rua Refinaria Gabriel Passos, 287- Petrolândia)



UBS São Luiz I (rua Itutinga, 242 - Industrial São Luiz)



UBS Sapucaias (rua Amazonita, 230 - Sapucaias, Contagem)



UBS Campo Alto (av. Tropical, 286-360, Campo Alto)

3 e 4 anos



UBS Petrolândia I (rua Refinaria Gabriel Passos, 287- Petrolândia)



UBS São Luiz I (rua Itutinga, 242 - Industrial São Luiz)



UBS Campo Alto (av. Tropical, 286-360, Campo Alto)

6 meses a dois anos



UBS Petrolândia I (rua Refinaria Gabriel Passos, 287- Petrolândia)



UBS São Luiz I (rua Itutinga, 242 - Industrial São Luiz)



UBS Campo Alto (av. Tropical, 286-360, Campo Alto)

DISTRITO RESSACA

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente

UBS Arpoador (rua Mariana, s/nº – Arpoador)



UBS Jardim Laguna (rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)



UBS Vila Pérola (rua Campina Verde, 18 – Novo Progresso)



UBS São Joaquim (rua Rubi,em frente ao número 803 - São Joaquim)



UBS Morada Nova (rua José Mendes Ferreira, 118 - Morada Nova)



UBS Novo Boa Vista (rua Panamá, n° 60 - Boa Vista) - Horário: 8h às 13h

5 a 11 anos



UBS Morada Nova (rua José Mendes Ferreira, 118 - Morada Nova)



UBS Vila Pérola (rua Campina Verde, 18 – Novo Progresso)



UBS Arpoador (rua Mariana, s/nº – Arpoador)



UBS Jardim Laguna (rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)



UBS São Joaquim (rua Rubi, em frente ao número 803 - São Joaquim)

3 e 4 anos



UBS Morada Nova (rua José Mendes Ferreira, 118 - Morada Nova)



UBS Arpoador (rua Mariana, s/nº – Arpoador)



UBS São Joaquim (rua Rubi,em frente ao número 803 - São Joaquim)

6 meses a dois anos



UBS Morada Nova (rua José Mendes Ferreira, 118 - Morada Nova)



UBS Arpoador (rua Mariana, s/nº – Arpoador)



UBS São Joaquim (rua Rubi,em frente ao número 803 - São Joaquim)

DISTRITO NACIONAL

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Nacional (rua Benjamin Constant, 701 – Nacional)



UBS Estrela Dalva (rua Búzios, 56 – Estrela Dalva)



UBS Amendoeiras (rua Seis, 52 – Amendoeiras)



UBS Ilda Efigênia (rua Paineiras, 20 - São Mateus)



UBS Joaquim Murtinho - (rua Lucia Muniz, 476)

5 a 11 anos



UBS Amendoeiras (rua Seis, 52 – Amendoeiras)



UBS Ilda Efigênia (rua Paineiras, 20 - São Mateus)



UBS Joaquim Murtinho - (rua Lucia Muniz, 476)

3 e 4 anos



UBS Amendoeiras (rua Seis, 52 – Amendoeiras)



UBS Ilda Efigênia (rua Paineiras, 20 - São Mateus)



UBS Joaquim Murtinho - (rua Lucia Muniz, 476)

6 meses a dois anos



UBS Amendoeiras (rua Seis, 52 – Amendoeiras)



UBS Ilda Efigênia (rua Paineiras, 20 - São Mateus)



UBS Joaquim Murtinho - (rua Lucia Muniz, 476)

VARGEM DAS FLORES

Horário: 8h às 16h30

Para adolescentes de 12 a 17 anos, adultos e bivalente:



UBS Icaivera (av. Sycaba, 10 - Icaivera)



UBS Retiro (avenida dos Imigrantes, s/nº – Retiro)



UBS Nova Contagem II (av. VL 35, 138 – Nova Contagem)



UBS Ipê Amarelo (rua Jequitibás, 10 – Ipê Amarelo)



UBS Vila Renascer (av. VP 2, 1.839 - Nova Contagem)



UBS Darcy Ribeiro (R. João Luiz Faria, 166 - Darcy Ribeiro)



UBS São Judas Tadeu (R. VL - 7, 76 - Nova Contagem, Contagem)

5 a 11 anos



UBS Icaivera (av. Sycaba, 10 - Icaivera)



UBS Ipê Amarelo (rua Jequitibás, 10 – Ipê Amarelo)



UBS Vila Renascer (av. VP 2, 1.839 - Nova Contagem)



UBS Darcy Ribeiro (rua João Luiz Faria, 166 - Darcy Ribeiro)



UBS São Judas Tadeu (rua VL - 7, 76 - Nova Contagem)

3 e 4 anos

UBS Icaivera (av. Sycaba, 10 - Icaivera)

UBS Vila Renascer (av. VP 2, 1.839 - Nova Contagem)

UBS Darcy Ribeiro (rua João Luiz Faria, 166 - Darcy Ribeiro)

UBS São Judas Tadeu (rua VL - 7, 76 - Nova Contagem)

6 meses a dois anos