Celebração da fé com muita música, dança, cortejo e alegria. Amanhã (6) é Dia de Reis, quando se encerra o ciclo natalino, e as tradições religiosas mineiras continuam cada vez mais vivas, com a presença de folias, pastorinhas e demais grupos nascidos da devoção popular. Em Belo Horizonte e no interior do estado, há extensa programação, com eventos festivos também no domingo.



O Estado de Minas preparou um roteiro (veja o quadro) para o fim de semana, dando uma dica especial: quem não admirou um presépio nesta temporada, ainda tem chance: o da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ficará aberto ao público até 2 de fevereiro. Já a exposição de presépios da Catedral Cristo Rei, na capital, poderá ser vista até 28 janeiro.

Na capital, a festa para saudar os santos reis será em grande estilo, na Praça da Liberdade, com concentração no Prédio Verde do Iepha, e cortejo, a partir das 18h, passando pela alameda até o Palácio da Liberdade. Veja, em nosso destaque, a programação completa -promoção do governo de Minas e da Cemig.



O 6 de Janeiro é dia também de fazer a simpatia da romã, associada aos votos de paz, fraternidade, prosperidade, saúde e amizade. No Mercado Central, na Região Centro-Sul de BH, há uma novidade para quem não quiser comprar um frut inteiro: ele é vendido em pedaços, favorecendo a “simpatia” sem comprometer o bolso do consumidor.



Independentemente da crença, não custa nada manter o costume, a fim de garantir um dinheiro extra no bolso, junto à boa sorte. Eis o passo a passo: engula três caroços, jogue o mesmo número de caroços para trás e guarde mais três deles na carteira. E vá repetindo a frase “Gaspar, Belquior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar”. Há ainda quem dobre a contagem, usando seis sementes, em uma referência ao dia 6, quando os reis magos visitaram o Menino Jesus.



Conforme a tradição católica, o Dia de Reis ou Dia dos Santos Reis lembra a data em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de Belchior, Gaspar e Baltazar, que vieram do Oriente, guiados por uma estrela. O evangelista Mateus narrou o acontecimento: “Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. (Mt, 2,11).

EM PEDAÇOS



No Mercado Central de Belo Horizonte, na Região Centro-Sul da capital, há romãs de todos os tamanhos e procedências, com valores variando entre R$ 8 e R$ 20. “A venda começa no Natal, e tem gente que compra o fruto e guarda para o Dia de Reis”, conta o vendedor Diego Luiz da Silva, da Magno Frutas. Como novidade, a loja venda pedaços, que pode sair em torno de R$ 10.



Na Patureba Frutas, também no Mercado Central, os frutos importados da Espanha custam R$ 20, enquanto os provenientes de Pernambuco saem por R$ 8 e R$ 10. Segundo os vendedores, o movimento deverá aumentar a partir de hoje.



A belo-horizontina Salma Abdo Debien, perita judicial, mantém o costume de fazer a simpatia da romã desde criança, na tradição que vem de gerações. “Vou fazer amanhã, com certeza, na casa de amigos que têm um pé do fruto. Pode não trazer riqueza, mas não deixa faltar nada durante o ano. Peço saúde para mim e meu filhos”, diz Salma, residente em Santa Luzia (RMBH). No período natalino, Salma visitou presépios da cidade e de municípios vizinhos, como os de Jaboticatubas, que tem um gigantesco montado no salão paroquial, transformado em Gruta de Belém, da Matriz Nossa da Conceição. Ele ficará aberto à visitação até 21de janeiro, de quinta-feira a domingo, das 8h às 21h30.



ALEGRIA E DEVOÇÃO



As folias de reis de Minas celebram o sétimo ano de seu reconhecimento como Patrimônio Cultural do estado, com mais 1,9 mil grupos cadastrados em todas as regiões mineiras. Os estudos foram feitos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) em parceria com as prefeituras. Em 2017, após um ano de pesquisa e identificação por meio de cadastro virtual disponível no portal do Iepha, o Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais aprovou, por unanimidade, o registro das folias como patrimônio cultural de natureza imaterial. Os grupos cadastrados estão presentes em 544 municípios, com destaque para Uberaba (133), Arinos (65), João Pinheiro (35), Uberlândia (32), Sete Lagoas (31) e Presidente Olegário (30).



Uma das práticas culturais mais antigas e difundidas no estado, as folias, também denominadas ternos, companhias, caravanas, entre outras designações, foram se tornando, ao longo dos anos, um componente de considerável importância na construção do imaginário popular, da identidade e memória do povo mineiro. Como ação de salvaguarda das Folias de Minas, o Iepha-MG promove desde 2016 o Circuito de Presépios e Lapinhas.



Na tricentenária cidade de Sabará (RMBH), haverá Folia de Reis no Solar do Padre Correia (Rua Dom Pedro, II, nº 200) no Centro Histórico (19h30) e na Igreja Santo Antônio (20h), localizada na Rodovia BR-262, quilômetro 12,3, no Bairro Borges. Já em Santa Luzia (RMBH), a celebração será no domingo (7), quando ocorrerá a 4ª Jornada dos Santos Reis, promovida pela Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, com o grupo de Folia dos Santos Reis do Bairro Paulo VI, de BH. As apresentações serão no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia (11h30), no Instituto São Jerônimo (12h30) e na Capela do Bonfim (15h) – nessa última, estará presente a Folia de Reis São Domingos de Sávio, de Entre Rios de Minas.



Quem visitar Sabará e não tiver visto ainda um presépio, terá uma excelente direção: a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que acaba de completar 260 de história e tem obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). A recriação do nascimento de Cristo, aberta ao público até 2 de fevereiro, está acompanhada de um painel do final do século 19, feito em tecido rústico especialmente para a época do Natal.

PROGRAMAÇÃO

1) Folia de Reis

Em Belo Horizonte

Folia de Reis, amanhã (6), com o cortejo a partir das 18h, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Participação de Maurício Tizumba, Pereira da Viola, Folia dos Santos Reis do Paulo VI, Pastorinhas da Tapera, Folia de Santos Reis e São Sebastião com Proteção de São José, Folia de Reis de Dona Guidinha, Folias de Santos Reis de Vespasiano e Folia de Santos Reis Estrela do Oriente. Promoção do governo de Minas e Cemig.

Na Região Metropolitana de BH

Em Sabará, haverá amanhã (6), vários eventos ocorrerão durante o dia. No Solar do Padre Correia, no Centro Histórico e na Igreja Santo Antônio, no Bairro Borges.

Em Santa Luzia, no domingo (7), ocorre a 4ª Jornada dos Santos Reis, promovida pela Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, com o grupo de Folia dos Santos Reis do Bairro Paulo VI, de BH. Apresentações no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia (11h30), no Instituto São Jerônimo (12h30) e na Capela do Bonfim (15h) – nessa última, estará presente a Folia de Reis São Domingos de Sávio, de Entre Rios de Minas.

2) Visita aos Presépios

Em muitos templos católicos, os presépios ficam abertos além dos dia 6. Confira.

Exposição “Presépios de todo o mundo”. Aberta ao público, até 28 de janeiro, na Catedral Cristo Rei. Visitação nos finais de semana (sábados e domingos), sem necessidade de agendamento.

Em Sabará, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, até 2 de fevereiro. Templo aberto de segunda-feira a domingo, das 9h às 11h e das 13h às 17h. Entrada: R$ 5.

Jaboticatubas (RMBH) tem um presépio montado no salão paroquial, transformado em Gruta de Belém, da Matriz Nossa da Conceição. Aberto à visitação até 21 de janeiro, de quinta-feira a domingo, das 8h às 21h30.