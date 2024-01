O bloco Então, Brilha!, um dos principais e mais procurados pelos foliões no Carnaval de Belo Horizonte, divulgou a agenda de ensaios. Já nos preparativos para o grande cortejo do Carnaval 2024, que será no dia 10 de fevereiro, no sábado, os encontros servem como aquecimento, já que o bloco promete antecipar novidades do desfile deste ano. A venda de ingressos já está aberta.

O período oficial do Carnaval em Belo Horizonte será entre os dias 27 de janeiro e 18 de fevereiro.

Confira as datas dos ensaios do Então, Brilha abaixo:

11 de janeiro: Ensaio no Galpão 54, no bairro Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. Os ingressos estão disponíveis neste link



13 de janeiro: participação no Ensaio Geral do Carnaval



18 e 25 de janeiro: local a confirmar



3 de fevereiro: participação no Jabufolia, no Catavento Cultural



10 de fevereiro (sábado de Carnaval): desfile do bloco Então, Brilha!

O bloco Então Brilha!, que desfilou pela primeira vez em fevereiro de 2010, segue com os preparativos para os desfiles e cortejos, para uma edição que terá cerca de 500 metros de circuito de som e um ensaio geral nos dias 13 e 14 de janeiro, que deve contar com a presença de 24 blocos.

Além das ações no Carnaval, o Então, Brilha! mobiliza milhares de pessoas em shows, festas e atividades sociais promovidas em outros períodos do ano. Um dos principais objetivos das ações do coletivo é contribuir para o fortalecimento dos laços comunitários, apoiando lutas sociais e celebrando a diversidade, a cultura e as tradições brasileiras.



