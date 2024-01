Durante o período de férias escolares, a PUC Minas disponibiliza o Complexo Esportivo (Cael), no Bairro Coração Eucarístico, para atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. Entre 15 e 19 de janeiro de 2024, das 13h às 17h, atividades como: piscinada, gincana maluca, caça ao tesouro, combate e guerra das cores prometem diversão e entretenimento para a faixa etária.

As inscrições serão feitas pelo link e na Secretaria do Complexo Esportivo da PUC Minas até o dia 13 de dezembro. O investimento varia entre R$ 505 para a comunidade geral e R$ 140 para uma diária. O valor inclui um kit com lanche para cada dia (com bebida, fruta e salgado) e duas camisetas.

Leia também: Chuva intensa: 536 cidades de Minas estão sob alerta



O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito, e realizado apenas na Secretaria do Complexo Esportivo, podendo ser dividido em até três parcelas. O pagamento é à vista se optar por meio de boleto bancário, que poderá ser enviado por e-mail, e a inscrição confirmada mediante envio do comprovante de pagamento.

O cancelamento poderá ser realizado por motivo de saúde e com a apresentação de atestado médico. Caso a criança tenha frequentado algum dia e queira cancelar, será cobrado valor de diária do período frequentado e mais R$ 70 referentes às duas camisas recebidas.

Leia também: Mecânico de BMW pode ter que responder por mortes em Balneário Camboriú



Além disso, toda criança deverá ter um acompanhante para levá-la e buscá-la nas dependências do Complexo Esportivo nos horários e locais determinados.

Documentos necessários:

- Xerox de Documento oficial com foto do responsável.

- Xerox da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança.

- Comprovante de vínculo empregatício com a PUC ou SMC (cópia da carteira funcional com número de -matrícula ou cópia da folha da carteira de trabalho com última anotação de contrato). Apenas para as inscrições promocionais aos Funcionários PUC/SMC.

- Comprovante de matrícula ou cópia da identidade estudantil com número de matrícula para inscrições promocionais de criança com vínculo com alunos da PUC Minas.

- Comprovante de matrícula ou boleto de alunos dos Colégios Santa Maria.

- Formulário de inscrição site e termo de aceite preenchido e assinado.

A documentação exigida deve ser entregue na Secretaria do Complexo Esportivo ou enviada digitalizada pelo e-mail vemprapuc@pucminas.br.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa