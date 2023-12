Motociclista estava fazendo trilha em estrada de terra com outros colegas quando foi atacado e se perdeu na mata

Um homem, de 43 anos, morreu ao ser atacado por um enxame de abelhas na tarde desse sábado (30/12), na estrada Átila Cagnani de Melo, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava com motociclistas fazendo trilha na estrada de terra quando foi atacado pelos animais e se perdeu na mata.

Quando os militares encontraram o homem, ele estava em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros fizeram manobras de reanimação com o apoio da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem morreu ainda no local.

O corpo da vítima, natural de Campestre, também no Sul de Minas, foi encaminhado para a funerária municipal.