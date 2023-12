Dez pacientes que fizeram cirurgia de catarata no Hospital São Vicente de Paulo, localizado na cidade de São Vicente de Minas, na Região Sudoeste do estado, tiveram diagnóstico de infecção. Diante do cenário, a Prefeitura de Lambari notificou a instituição. Os procedimentos foram feitos em 71 pessoas, em 17 de dezembro, na unidade de saúde que tem parceria com a administração municipal. A causa da infecção é investigada.

A catarata é uma das preocupações de saúde pública, já que a doença é uma das principais causadoras de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). É uma doença ocular que causa a opacificação do cristalino, lente natural dos olhos e o principal fator de risco é o envelhecimento. Por isso, a prevalência é maior em pessoas com mais de 50 anos. Conforme o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a catarata é diagnosticada em cerca de 25% dos brasileiros acima de 50 anos.

A incidência cada vez maior da catarata sugere que há um grande desafio quando se trata da saúde ocular e dos cuidados com a população, na prevenção e acesso a tratamentos adequados.

Em nota em sua conta do Instragram, assinada por Ângelo Duarte de Menezes, diretor de saúde, a Prefeitura de Lambari comunicou que também "notificou o médico responsável pelos procedimentos e a Gerência Regional de Saúde de Varginha para que sejam tomadas as providências legais para a apuração do caso".

Ainda conforme a nota, os pacientes foram "transferidos para receber tratamento especializado em Belo Horizonte, sendo disponibilizado transporte, hospedagem e alimentação para todos os pacientes e seus acompanhantes".

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Hospital São Vicente de Paulo que declarou, por meio de mensagem, que "estamos dando todo o suporte para os pacientes que tiveram algum tipo de intercorrência. Muitos pacientes dentro desses 10 não encontram mais com infecção. Nossa maior preocupação agora é atendê-los e dar todo o suporte necessário".

Riscos e complicações de uma cirurgia de catarata: o que diz um oftalmologista





De acordo com o coordenador médico da oftalmologia da Santa Casa BH, Luís Felipe Carneiro, qualquer procedimento cirúrgico tem riscos: "A cirurgia de catarata como qualquer outra também tem, dentre eles destaco: alergia a anestesia, infecção durante ou depois do procedimento cirúrgico, descolamento de retina, risco da lente que é implantada dentro do olho sair do lugar e ter que reposicionar. E em casos mais complicados, riscos de infecções graves, na qual o paciente pode perder o globo ocular ou ter alergia grave à anestesia, podendo levar o paciente à morte".

Luís Felipe Carneiro enfatiza que cada paciente tem maior ou menor chance de risco, por isso é feita uma avaliação pré-anestésica e o exame de risco cirúrgico: "O risco cirúrgico é feito por um médico clínico ou por um anestesista, justamente para verificar qual a condição de saúde do paciente. E se esse paciente tem baixo, médio ou alto risco de ter complicações durante um procedimento cirúrgico. É padrão para os pacientes com doenças prévias que esses exames sejam feitos antes de submetê-lo a uma cirurgia. Quando um paciente é totalmente hígido, jovem, muitas vezes esse exame pode não ser necessário, mas para os pacientes mais velhos, é de praxe realizar o risco cirúrgico com médico clínico e com o médico anestesista".

Em relação a saúde do paciente, o coordenador médico da oftalmologia da Santa Casa BH destaca que quanto mais doenças, maior é o risco desse paciente ter complicações: "Como por exemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, com doenças renais, pulmonares ou que já passaram por outras cirurgias como cardíacas e neurológicas. Quando você opera um paciente que não tem nenhuma doença, ele tem muito menos chances de ter complicações, do que um paciente que já vem com doenças prévias", explica.

A cirurgia de catarata é um procedimento seguro

Luís Felipe Carneiro afirma que a cirurgia de catarata é um procedimento extremamente seguro: "É considerada uma das mais seguras dentro da medicina, porém como em todo procedimento cirúrgico, ela apresenta riscos, tais como: inchaço da córnea (edema de córnea), infecções, endoftalmites, descolamento da retina, edema macular, uveíte, glaucoma, dentre outras".

De acordo com Luís Felipe Carneiro, essas complicações podem levar a quadros mais especializados: "Como por exemplo, pode acontecer de depois de uma cirurgia de catarata ser necessário fazer injeção de antibiótico dentro do olho, pode precisar de fazer um transplante de córnea, dentre outros. Em casos muito graves, que o paciente tem um abscesso dentro do olho, por exemplo, e o médico pode precisar fazer uma cirurgia para retirar o olho, devido a infecção. Então, são várias as possibilidades em caso de complicações. Normalmente essas complicações estão descritas no Termo de Consentimento que o paciente assina antes da cirurgia".

Cuidados essenciais que o paciente deve ter depois da cirurgia

Luís Felipe Carneiro alerta que vários cuidados são necessários para que a cirurgia ocorra bem: "O primeiro deles é a higiene. O paciente precisa fazer a higiene correta das pálpebras, do olho. Segundo, pingar os colírios na forma correta prescrita na receita médica. Terceiro, o paciente deve fazer repouso, conforme recomendação do cirurgião. Quarto, o paciente precisa ter muito cuidado para não levar a mão suja dentro do olho, ou outros objetos sujos, sem higiene, que podem levar bactérias para dentro dos olhos e com isso ter infecções graves, que são comuns nos primeiros sete dias, depois da cirurgia".

