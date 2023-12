Nas operações realizadas em rodovias durante as festividades natalinas, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais registrou 12 mortos em 100 acidentes nas estradas do estado, entre 22 e 25 de dezembro. Foram realizadas 2.403 operações em território mineiro.

Já no Brasil, o número divulgado nesta terça-feira (26/12) é de 90 mortes. Os dados nacionais registraram um aumento em relação ao mesmo período no ano passado, quando 79 pessoas morreram em acidentes.

As ações da Operação Natal 2023, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), visaram conscientizar os "cidadãos quanto à importância da presença e da plena funcionalidade dos itens obrigatórios de segurança".

Ao todo, no Brasil, 3.550 motoristas e passageiros foram multados por não usar o cinto de segurança, número 20% superior ao que foi registrado em 2022.

"A inspeção sobre a ausência ou não utilização dos elementos de segurança se dá não apenas pela obrigatoriedade destes itens, mas por configurarem condutas que podem agravar as consequências dos sinistros de trânsito. Já as situações de desrespeito à sinalização e de imprudência na direção são, em parte dos casos, causadoras destes acidentes”, explicou a PRF.

A PRF também autuou 1.106 condutores por dirigirem embriagados ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Em Minas, 352 motoristas foram multados por estarem sob efeito de álcool, sendo que 118 foram presos.

As operações policiais no estado também apreenderam duas armas de fogo, cinco prisões por tráfico de drogas, recapturou nove foragidos e recuperou 14 automóveis roubados.

Os policiais mineiros removeram 697 das vias e realizaram 272 prisões e apreensões durante o período da operação.

Acidentes em Minas

Um homem de 36 anos, uma mulher, de 34, e duas crianças, de 9 e 2 anos, morreram quando o carro em que estavam bateu em uma carreta de combustível na BR-251, em Rubelita, no Norte de Minas, na última sexta-feira (23/12). O motorista ficou preso às ferragens. A via é conhecida como a mais mortal do Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários.

No mesmo dia, na MG-230, uma batida entre uma carreta e um veículo matou o motorista do carro.

Já na segunda-feira (25/12), um motociclista morreu na BR-352, na altura de Pitangui, na Região Central de Minas Gerais. Ele perdeu o controle do veículo ao fazer manobras em apenas uma roda e se chocou contra um poste.