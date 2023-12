Um senhor de 67 anos ficou ferido na tarde de Natal (25/12) quando o carro que conduzia, uma antiga Ford Belina em condições precárias, bateu de frente com um poste, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

O acidente ocorreu por volta das 16h15, na Rua dos Pinheiros, no Bairro Alvorada, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Interior do veículo da década de 1970 estava deteriorado e com entulho Sala de Imprensa/CBMMG O veículo antigo (modelo lançado no Brasil na década de 1970) aparentava bastante desgaste e corrosão, contendo sacos de entulho no seu interior.

O homem se feriu na face e foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência para o pronto-socorro. Segundo testemunhas, ele bateu em um veículo parado e depois no poste.