Um ônibus que saiu de Arapiraca, no Alagoas, pegou fogo enquanto seguia viagem pela BR-251, na zona rural de Salinas, no Norte de Minas Gerais, nesse sábado (23/12). O veículo transportava 40 passageiros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou depois de uma falha mecânica. O acidente aconteceu na altura do km 293.

Os passageiros conseguiram sair do veículo e retirar as bagagens antes que o fogo se alastrasse. As chamas consumiram totalmente o veículo. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O ônibus de turismo seguia viagem para o Paraná.