A droga estava em uma carreta que veio do Mato Grosso do Sul

Quatro pessoas foram presas em flagrante ao transportar cerca de 4,5 toneladas de maconha, que chegariam a Belo Horizonte e região metropolitana para o fim de ano. A ocorrência foi registrada na BR-050, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa sexta-feira (22/12).

De acordo com o Ministério Público (MPMG), a droga estava em uma carreta que veio do Mato Grosso do Sul. Outros dois veículos também foram apreendidos. Os nomes dos envolvidos e detalhes da operação, apelidada de “Polo Norte”, não foram divulgados.

A operação é uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).