Um taxista salvou um idoso, que ia ser levado pela correnteza durante o temporal que atingiu a cidade de Capelinha, no Vale Jequitinhonha, na quinta-feira (21/12). Uma câmera de segurança mostrou que, se não fosse o carro e a ajuda de um outro homem, a vítima seria carregada pela força da água.

A velocidade e o volume da água que descia pela rua mostravam a força da correnteza da enxurrada. Um funcionário de um hotel percebeu que o idoso estava subindo a rua sozinho e foi ajudá-lo. Os dois seguiram até não serem mais capturados pelas lentes da câmera.

O taxista, que seguia na rua debaixo, percebendo que a força da água poderia derrubar os dois, decidiu subir a rua e parar o carro atrás.

Além do idoso, o rapaz que o ajudava também entrou no carro, e os dois saíram do local em segurança, graças ao taxista. Apesar da atitude, o motorista não se considera um herói. Ele acredita que tudo deu certo graças a uma intervenção divina e que ele foi apenas um instrumento.

Ainda na tarde de quinta, a Prefeitura de Capelinha havia emitido alerta de chuvas entre 20 e 30mm/h até 50mm/dia, com ventos intensos, de 40 a 60km/h.

Depois que passou a chuva, ele descobriu que o idoso tem um comércio próximo ao local, que passa bem e até o ajudou a recuperar alguns pertences que haviam sido perdidos durante a enxurrada.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata