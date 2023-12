Igreja do Rosário, em Itabirito, corre o risco de desabar, de acordo com laudo técnico em mão do padre Miguel Ângelo Fiorillo, à frente do santuário há 40 anos

Um grito de socorro para um bem histórico e patrimônio de Minas e do Brasil. A Igreja do Rosário, em Itabirito, na Região Central de Minas, corre o risco de desabar, de acordo com alerta do padre Miguel Ângelo Fiorillo, que está à frente do santuário há 40 anos. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1955, a igreja enfrenta graves problemas de estrutura desde 2010. Em agosto de 2022, parte do forro do altar-mor desabou e a situação só piora. Mas para qualquer intervenção é preciso a liberação do Iphan.

O padre Miguel Ângelo enfatiza que já conseguiu o dinheiro para a reforma, mas não a liberação do órgão: "Temos de fazer com urgência uma obra entre a sacristia e o altar-mor. Conseguimos arrecadar R$ 5 milhões, mas o dinheiro só é liberado depois do posicionamento do Iphan. Mas o processo está parado".

O pároco explica que este ano começou uma intervenção na igreja, mas o Iphan recebeu uma denúncia anônima, por carta, e embargou a obra. Conforme padre Miguel Ângelo, a denúncia foi no dia 12 de agosto e parte do altar-mor caiu no dia 15/8: "Parei imediatamente. No entanto, o que fazia era uma reforma para corrigir uma situação de perigosa e com orientação do Iphan, já que tinha um precedente de 2010, quando fizemos a mesma obra, uma cinta de concreto em toda a nave central. Uma intervenção aprovada, por escrito, em ofício. Era o mesmo método, que tinha fotografado e envido para o Iphan conforme orientação".

Diante do embargo e do cenário que só deteriora a cada dia, padre Miguel Ângelo desabafa: "Fiquei muito preocupado, então, depois do embargo, decidi procurar uma ajuda especializada, fiz um laudo com uma empresa, a W3, especialista em obras do século 18. Eles me disseram para agradecer a Deus porque a igreja está para cair, desabar. Ela nunca teve uma reformar, é tombada e nunca olharam para ela. Estou desesperado. Com o projeto da empresa, que custou R$ 267 mil, já apresentei ao Iphan e estou na espera da aprovação. Até ontem, nada".

Sem tempo a perder, Padre Miguel Ângelo continuou a correr atrás de soluções e processos que possam destravar a intervenção: "Corri atrás de planilha de custo e chegamos ao valor de R$ 5 milhões, que já temos para dar prosseguimento à obra. Mas desde o embargo está tudo parado, do jeito que caiu está. Pedi audiência no Iphan e aguardo a marcação. O que fiz foi somente uma escora, como orientado pelo Iphan e, desde então, estamos pagando o andaime com recurso próprio. Temos dinheiro e não conseguimos começar a obra, só esperando. Minha preocupação é que, com a demora, o custo pode mudar, podendo subir o preço do material e da mão de obra".

Posição do Iphan

A assessoria de imprensa do Iphan, por meio de nota, explica o andamento em relação ao processo citado sobre análise de intervenção em bem tombado e/ou área de entorno, e informa que: "No dia 16 de dezembro de 2022, o Iphan recebeu a primeira versão do projeto de restauração arquitetônica da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Itabirito (MG), analisou o documento e comunicou os interessados, no dia 28 de maio de 2023, sobre a necessidade de complementações, que foram apresentadas no dia 17 de outubro de 2023 e encontram-se em análise".

"Sobre o projeto de acompanhamento arqueológico protocolado no dia 5 de outubro de 2023, o documento foi direcionado à área técnica e também está em análise."

"O Iphan destaca que, simultaneamente ao processo de análise de proposta arquitetônica, existe o processo de fiscalização correlato, identificado pelo número 01514.001347/2022-66, em razão dos danos provocados sobre trechos das sacristias e presbitério, que se encontra sob análise do Iphan", finaliza a nota.

Joia de Minas e do Brasil

A Igreja do Rosário, em Itabirito, é uma joia da história de Minas e do Brasil. A construção de sua capela primitiva é anterior a 1730, 1740, século 18. Templo que se destaca pela portada encimada por verga curva e sobreverga em talha, que contém um nicho com a imagem de Nossa Senhora do Rosário; os três altares internos em talha dourada e policromada; a escadaria, que culmina num grande adro gramado; o forro, de desenho curvilíneo e de pequena altura; e o repouso dos arcos sobre colunas torsas, cobertas de motivos fitomorfos, com capitéis compósitos. Um monumento importante pela sua localização, antiguidade e qualidade dos serviços de talha.