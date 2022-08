Forro de altar de igreja do século 18 desaba em Itabirito

O desabamento foi divulgado pelo padre Miguel Ângelo Fiorillo, pároco da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a paróquia responsável pela Igreja do Rosário, como o templo é popularmente conhecido, em seu Facebook pessoal, onde ele publicou um vídeo.

Na publicação, o padre Miguel “creditou” o desabamento às ações da Prefeitura de Itabirito e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que embargaram uma obra que estava sendo realizada no local.

'Como estava previsto, nesta segunda-feira, 15/08/2022, por volta das 13h, o forro do Altar Mor da Igreja do Rosário, desabou. Avisado por populares, imediatamente,o responsável pela Igreja tomou todas as providências. Credite-se este desabamento na conta do denunciante " anônimo", do Fiscal do IPHAN e da Fiscal de Postura do Município de Itabirito’, escreveu o padre.

Publicação do padre Miguel mostrou destruição no interior da igreja (foto: Redes Sociais) 'Desabamento previsto'

A reportagem do Estado de Minas conversou com o padre Miguel Ângelo, que afirmou que sua paróquia iniciou obras em caráter de emergência, mas de acordo com o parecer do Iphan. Ele disse ainda que o desabamento já era previsto.

‘Autorizado pelo Iphan, a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, cansada de esperar pelos órgãos públicos, para evitar o desabamento do Presbitério e das navetas laterais, iniciou, em fins de Maio de 2022, as obras emergenciais de acordo com o Parecer do Iphan. Fundamentado em orientações pretéritas do próprio Iphan e com o acompanhamento do RT, engenheiro Ilacy Simões, com recursos próprios deu início aos trabalhos. Surpreendida com o Termo de Embargo, paralisou a obra e assim com a paralisação houve o desabamento; sem prejuízo algum, pois seu desabamento estava previsto.’

O padre ainda afirmou discordar do fiscal do Iphan que assinou o embargo da obra, dizendo que este preferiu ouvir somente o município para tomar sua decisão.

‘Só discordo da posição do Fiscal do Iphan que preferiu ouvir a Fiscal de Postura da Secretaria de Patrimônio Cultural do Município, sem ouvir o RT e o responsável direto pela passagem de obra, que sou eu.’

Posicionamento da Prefeitura de Itabirito

A reportagem do EM também entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Itabirito, que emitiu a nota oficial a seguir:

‘NOTA OFICIAL - Igreja de Nossa Senhora do Rosário

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, esclarece que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan desde 1955.

Isso posto, as medidas de proteção ao monumento são orientadas pelas normas do órgão federal, responsável pelo embargo. A atuação da fiscalização municipal visa, estritamente, ao cumprimento do escopo de preservação, por solicitação do Iphan.’

Posicionamento do Iphan

"Em fevereiro deste ano, a paróquia Nossa Senhora de Boa Viagem, responsável pela Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Itabirito (MG), bem tombado pelo Iphan, encaminhou correspondência eletrônica solicitando autorização para realização de reformas emergenciais na referida igreja, tendo sido indicado o seguinte escopo:



01 - Substituição de várias telhas de barro, estilo colonial.

02 - Revisão do engradamento do telhado e sendo necessário substituição de caibros e ripas.

03 - Revisão do forro em lambri da Naveta (lado esquerdo) e do forro em camisa e blusa da Naveta (lado direito), sem a presença de pintura artística.

04 - Pintura interna e externa, (portas/janelas verde colonial e paredes branca).

05 - Recomposição nas partes que o reboco está depreendendo.



A mesma correspondência esclarecia que não haveria nenhuma modificação na estrutura do imóvel religioso cultural, bem como não houve menção de obras no presbitério da Igreja, mas apenas nas navetas laterais.



Em 26 de julho, o Iphan recebeu através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR) denúncia sobre a execução de vigas de concreto, utilização de argamassa de cimento e recomposição de paredes com blocos de concreto no referido bem. Tal denúncia foi tratada como emergencial, por relatar procedimentos que fugiram ao escopo do que foi autorizado pelo Iphan, com indícios de danos sobre técnicas construtivas tradicionais, detalhes arquitetônicos e elementos artísticos.



Em virtude da situação constatada, o Instituto emitiu termo de embargo, por ter sido realizada em desacordo com o escopo da reforma simplificada autorizada pelo Iphan, assim determinando sua paralização imediata, interrupção do fornecimento de energia, proteção dos trechos abertos e/ou descobertos com lonas e tapumes, e escoramento dos trechos com sobrecarga, para apuração dos danos.



Tais ações comprovam que qualquer dano sobre o forro do presbitério – cuja intervenção não era prevista pela reforma simplificada aprovada pelo Iphan –, decorre de uma obra irregular e da desconsideração das orientações técnicas, que inclusive indicaram o escoramento do forro e não do expediente do embargo em si, que é o único meio que o Iphan possui para paralisar obras irregulares, avaliar os danos consumados, e orientar medidas de correção e mitigação."

Desabamento no dia da padroeira

É comemorado no dia 15/8, mesma data em que ocorreu o desabamento, o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira do município de Itabirito.

A Igreja

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário tem a construção de sua capela primitiva datada de antes de 1740, tendo sido tombada pelo Iphan em 1955.

Igreja do Rosário é um dos principais cartões postais de Itabirito (foto: Rogério Franco/Prefeitura de Itabirito)

O EM procurou o Iphan para comentar sobre o caso e o instituto respondeu com a nota afirmando que as obras que vinham sendo feitas pela Paróquia não estavam em conformidade com o aprovado pelo Iphan. Veja a nota a seguir, na íntegra: