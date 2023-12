Dois homens que estavam nadando na Lagoa Paulino, em Sete Lagoas, na Grande BH, foram retiradas pela Guarda Civil Municipal nesta quarta-feira (20/12).



Os agentes foram à lagoa, por volta das 18h, após denúncia de populares, orientou e retirou os banhistas. A Guarda Municipal informou que realiza constantes fiscalizações no local para impedir que as pessoas se banhem na lagoa, ainda mais que o lugar já registrou quatro mortes em um curto período.

Em menos de um mês, quatro corpos foram encontrados no local. No início do mês, o corpo de um homem não identificado foi encontrado na Lagoa Paulino. Dez dias depois, foi resgatado o corpo de outro homem. Em princípio, o corpo seria de uma vítima de afogamento.



A coincidência dos casos levantou dúvidas. A Polícia Civil suspeita de que sejam crimes em série.



A Prefeitura e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para esclarecer se há novas pistas sobre as mortes, mas até o momento não houve retorno.