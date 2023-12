O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, disse, na manhã desta terça-feira (19/12), que as obras no Centro da capital não devem comprometer a realização do carnaval de 2024.

“As obras estão sendo feitas com cuidado e planejamento”, afirmou. De acordo com ele, pelo cronograma, as obras na Avenida Afonso Pena não devem afetar os trechos usados para desfile dos blocos. “Se, eventualmente, a obra acelerar e chegar nessa área, ela será interrompida no período do carnaval. Não vamos comprometer o carnaval com as obras na Afonso Pena.”

Em relação à Praça da Estação, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) busca uma alternativa de espaço para os shows no período do carnaval, já que a duração das obras no local é de um ano. “Lamentavelmente, ela estará fechada, pois começamos as obras em outubro. Vamos encontrar outro local para as manifestações que acontecem lá, como shows.”

Apesar de a praça estar fechada para reforma, o trajeto dos blocos ficará liberado nas vias do entorno, segundo a PBH.

Noman lembrou ainda que a festa movimenta a economia da capital. “Hotéis, restaurantes, bares e comércio em geral... São 16 mil vendedores ambulantes cadastrados. Queremos que a atividade econômica da cidade cresça.”

Prevenção de enchentes

O prefeito avaliou ainda as bacias de contenção para prevenir enchentes na capital. “Se a chuva se comportar como nos últimos dez anos, teremos poucos problemas relacionados a enchentes. Porém, podem acontecer chuvas inesperadas.”

Ele citou o exemplo das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, nos últimos meses, e o litoral paulista no início do ano. “Se acontecer isso em qualquer cidade do mundo, nenhuma está preparada.”

Noman avalia que as bacias de contenção concluídas já estão funcionando. “Tivemos 18 eventos de chuva importantes, que, em outros anos, inundavam a Tereza Cristina e quebravam tudo ali e este ano não tivemos. As bacias funcionaram.”

Mesmo assim, ele diz que a prefeitura continua investindo em obras de prevenção. “Estamos fazendo o maior programa de combate a enchentes e contenção de encostas da história de Belo Horizonte.”

Café com a imprensa

As declarações de Fuad Noman (PSD) foram feitas em um café da manhã com jornalistas, na sede do Poder Executivo. Durante o encontro, Fuad falou sobre a relação com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O prefeito ainda respondeu perguntas sobre a Lagoa da Pampulha, Aeroporto Carlos Prates, Anel Rodoviário, moradores em situação de rua, carnaval, entre outros temas.