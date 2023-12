Um homem furtou uma mala de presentes de Natal e saiu andando normalmente, em plena luz do dia, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, como se nada tivesse acontecido. Câmeras de segurança registram a ação do homem.

O furto aconteceu na porta da Associação Amiga dos Autistas e Demais Deficiências, no bairro Esplanada, na sexta-feira (15/12), por volta das 9h40. Havia cerca de 30 presentes de cartinhas apadrinhadas por voluntários. Os brinquedos seriam distribuídos essa semana às crianças assistidas pela entidade.

A mala integra a decoração de Natal. Na porta há Papai Noel e vários enfeites. O ladrão passou na porta, a pegou, saiu andando e a carregando. No dia do furto, havia uma confraternização da associação e, por isso, não havia ninguém no local.

“Sempre deixamos um cenário, o pessoal passa, tira foto. O próprio pessoal da rua fica de olho, sempre fica uma pessoa lá, um voluntário.”, conta a diretora Vivian Alvarenga.

As integrantes da associação resolveram registrar o boletim de ocorrência no domingo (18/12) e o caso ganhou repercussão no início desta semana após divulgarem as imagens da câmera de segurança. Para uma das diretoras, Vivian Alvarenga é uma forma de expor a indignação diante do ato.

“É sonho de criança, não é nada extraordinário de material, mas sim sentimento. A gente fica triste, porque são questões sentimentais que as crianças colocaram no cenário, acreditando em Papai Noel”, desabafa.

Novos padrinhos

Vivian diz não ter esperança de recuperar a mala com os presentes. “Já devem ter desfeito, vendido”, afirma. Mas, quem quiser ajudar e apadrinhar novas cartinhas para repor os presentes furtados, pode entrar em contato pelo (37) 99855-4127. “Podemos pedir para as crianças escreveram novas cartinhas, podemos dizer que o Papai Noel perdeu as outras”, completa.

Quem tiver interesse também pode entrar em contato por meio do Instagram da associação.

A entidade atende cerca de 40 crianças e adolescentes com espectro autista e outras deficiências. Há outros também assistidos a partir de atendimentos por meio de parcerias viabilizadas com especialistas em consultórios.