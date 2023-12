As doações podem ser realizadas até sexta-feira

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está promovendo uma campanha para arrecadar brinquedos, novos ou usados, em bom estado de conservação, e artigos de papelaria para as crianças internadas no setor pediátrico do Hospital Municipal Odilon Behrens.

As doações podem ser entregues até sexta-feira, 22 de dezembro, na caixa localizada no hall de entrada da Unidade, localizada na avenida Professor Alfredo Balena, 190, campus Saúde da UFMG, região da área Hospitalar de Belo Horizonte.

A campanha é do projeto de extensão ‘Cuidado seguro na pediatria – brincar terapêutico’ e é coordenado pela professora Bruna Manzo, que explica que a ação busca viabilizar a realização de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas de arte com crianças, adolescentes internados e seus acompanhantes.

“O objetivo é proporcionar o cuidado pautado na humanização, integralidade e segurança do paciente com diversão e redução dos efeitos negativos da hospitalização e procedimentos dolorosos”, afirma.

Além disso, a professora ressalta que as atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo da criança e minimizam o estresse, a ansiedade e o desconforto gerados pela internação. “Contribuem para a socialização e melhoram a interação das crianças com suas famílias e os profissionais da equipe de saúde", enfatiza.